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21:19 (мск), источник: Sport24

Сборная России отгрузила 5 голов Кипру: Дзюба, Головин, дубль Черышева

Оздоев тоже забил.

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Станислав Черчесов приехал на Кипр, чтобы официально оформить выход в финальный этап Евро-2020. Сборной России достаточно было не проиграть в Никосии, но наша команда настраивалась только на победу. Это логично: у нас еще есть неплохие шансы занять первую строчку — нужно только обыграть бельгийцев в Петербурге.

России могло быть сложновато без основных игроков: Баринов и Фернандес получили повреждения в «Лужниках» в четверг и даже не попали в заявку. 36-летнему Жиркову тоже потребовалась пауза — уже в концовке матча с Шотландией было видно, что он устал.

Вместо Марио на правом фланге обороны появился Сергей Петров — это дебют для защитника «Краснодара» в официальных матчах за сборную.

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Настрой у нашей команды был запредельный — атака сразу же понеслась вперед и задавила киприотов. Джикия должен был открывать счет уже на 2-й минуте, но после его удара головой после подачи с углового соперника спасла штанга. Черышев бил точнее — Денис отобрал мяч на фланге, вбежал в штрафную и засадил в ближнюю девятку, вернув нас ненадолго в лето 2018-го.

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Через 15 минут вингер «Валенсии» уже отдал голевую передачу на Оздоева. Нам повезло: судья не заметил офсайд у Ионова, когда он врывался в штрафную с помощью паса от Дзюбы. Форвард «Ростова» прострелил, мяч подхватил Черышев, который все сделал для Магомеда.

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Лучшие две недели в карьере Оздоева: два ассиста против «Бенфики», гол в ворота «Урала» за «Зенит» и два мяча в двух матчах за сборную России. А его все равно путают с Азмуном!

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А вскоре Кипр вообще остался в меньшинстве: защитник Лаифис зачем-то влетел с двух ног с Петрова. Судья моментально зажег красный свет, да и сам Сергей скоро ушел с поля — на его ноге теперь две рваные раны.

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Вместо Петрова на поле вышел Вячеслав Караваев — для футболиста «Зенита» это дебют за сборную России во всех турнирах.

Кроме еще одного защитника тренеру Кипра пришлось выпускать и нового вратаря. Основной кипер Панаги повредил колено при передачи партнеру — сел на газон и больше не смог встать. Вместо него на поле вышел Урко Пардо — тоже натурализованный футболист, как и наш вратарь Маринато Гильерме. В первом матче именно бельгиец с каталонскими корнями, который воспитывался в «Барселоне», пропустил между ног от Алексея Ионова — тот мяч стал победным для сборной России.

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Вторым шансом против команды Черчесова Пардо воспользовался лучше. Вратарь действительно тащил 9 других киприотов и до, и после перерыва. До 79-й минуты наши никак не могли забить — Дзюба раз за разом скидывал мячи на партнеров, но те либо мазали, либо били в кипера. Когда Артем решил пробить сам, все получилось.

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  • Дзюба забил 9-й гол в отборе — на один больше у Захави из Израиля
  • Всего Артем отправил уже 24 мяча в ворота соперников сборной России. У Бесчастных — 26 голов, у Кержакова-старшего — 30
  • За голами Дзюбы вы могли не заметить важного: за сборную России дебютировал еще один игрок, Зелимхан Бакаев из «Спартака».

В самом конце после ошибки вратаря с Кипра Дзюба мог бы забить 10-й и догнать израильтянина, но не пожадничал и отдал голевой пас Головину на пустые.

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Островитян добил Денис Черышев. После дубля по ассистам он сделал голевой дубль — и снова после паса Дзюбы.

Сборная спокойно и уверенно вышла на Евро-2020. Впереди у нас еще два матча: 16 ноября примем Бельгию в Санкт-Петербурге, где попытаемся занять первое место, а 19-го приятно завершаем отбор в солнечном Сан-Марино, где Артем Дзюба будет пытаться установить рекорд по голам за сборную.

Мы на Евро! И сыграем как минимум два матча дома, на «Зенит Арене».

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Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев)79′
Александр Головин(Артем Дзюба)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
13Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45+1′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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