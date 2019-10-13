Сборная России отгрузила 5 голов Кипру: Дзюба, Головин, дубль Черышева
Оздоев тоже забил.
Оздоев тоже забил.
Станислав Черчесов приехал на Кипр, чтобы официально оформить выход в финальный этап Евро-2020. Сборной России достаточно было не проиграть в Никосии, но наша команда настраивалась только на победу. Это логично: у нас еще есть неплохие шансы занять первую строчку — нужно только обыграть бельгийцев в Петербурге.
России могло быть сложновато без основных игроков: Баринов и Фернандес получили повреждения в «Лужниках» в четверг и даже не попали в заявку. 36-летнему Жиркову тоже потребовалась пауза — уже в концовке матча с Шотландией было видно, что он устал.
Вместо Марио на правом фланге обороны появился Сергей Петров — это дебют для защитника «Краснодара» в официальных матчах за сборную.
Настрой у нашей команды был запредельный — атака сразу же понеслась вперед и задавила киприотов. Джикия должен был открывать счет уже на 2-й минуте, но после его удара головой после подачи с углового соперника спасла штанга. Черышев бил точнее — Денис отобрал мяч на фланге, вбежал в штрафную и засадил в ближнюю девятку, вернув нас ненадолго в лето 2018-го.
Через 15 минут вингер «Валенсии» уже отдал голевую передачу на Оздоева. Нам повезло: судья не заметил офсайд у Ионова, когда он врывался в штрафную с помощью паса от Дзюбы. Форвард «Ростова» прострелил, мяч подхватил Черышев, который все сделал для Магомеда.
Лучшие две недели в карьере Оздоева: два ассиста против «Бенфики», гол в ворота «Урала» за «Зенит» и два мяча в двух матчах за сборную России. А его все равно путают с Азмуном!
А вскоре Кипр вообще остался в меньшинстве: защитник Лаифис
Вместо Петрова на поле вышел Вячеслав Караваев — для футболиста «Зенита» это дебют за сборную России во всех турнирах.
Кроме еще одного защитника тренеру Кипра пришлось выпускать и нового вратаря. Основной кипер Панаги повредил колено при передачи партнеру — сел на газон и больше не смог встать. Вместо него на поле вышел Урко Пардо — тоже натурализованный футболист, как и наш вратарь Маринато Гильерме. В первом матче именно бельгиец с каталонскими корнями, который воспитывался в «Барселоне», пропустил между ног от Алексея Ионова — тот мяч стал победным для сборной России.
Вторым шансом против команды Черчесова Пардо воспользовался лучше. Вратарь действительно тащил 9 других киприотов и до, и после перерыва. До 79-й минуты наши никак не могли забить — Дзюба раз за разом скидывал мячи на партнеров, но те либо мазали, либо били в кипера. Когда Артем решил пробить сам, все получилось.
В самом конце после ошибки вратаря с Кипра Дзюба мог бы забить 10-й и догнать израильтянина, но не пожадничал и отдал голевой пас Головину на пустые.
Островитян добил Денис Черышев. После дубля по ассистам он сделал голевой дубль — и снова после паса Дзюбы.
Сборная спокойно и уверенно вышла на Евро-2020. Впереди у нас еще два матча: 16 ноября примем Бельгию в
Мы на Евро! И сыграем как минимум два матча дома, на «Зенит Арене».
|Ран Бен Шимон
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев
|9′
|Магомед Оздоев(Денис Черышев)
|23′
|Артем Дзюба(Денис Черышев)
|79′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|89′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|90+2′
|4
|Гиоргос Меркис
|1
|Маринату Гильерме
|8
|Харис Кириаку
|13
|Федор Кудряшов
|19
|Костас Лаифис
28′
|5
|Андрей Семенов
|13
|Иоаннис Кусулос
|14
|Георгий Джикия
|3
|Николас Иоанну
|6
|Денис Черышев
|6
|Михалис Иоанну
|17
|Александр Головин
|18
|Костакис Артиматас
|22
|Артем Дзюба
|20
|Иоаннис Кости
|7
|Магомед Оздоев
|1
|Константинос Панаи
40′
|13
|Сергей Петров
37′
|12
|Урко Рафаэль Пардо
|15
|Вячеслав Караваев
45+1′
|16
|Матия Шполярич
80′
|21
|Алексей Ионов
77′
|15
|Фотис Папулис
|2
|Зелимхан Бакаев
|7
|Панайотис Захариу
36′
|10
|Ильзат Ахметов
61′
|17
|Ренату Маргаса
|8
|Далер Кузяев
|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|16
|3
|Удары (всего)
|23
|0
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)