«Аппетитный футбол» и «русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ

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Phileleftheros: «Кошмар Кипра и аппетитный футбол России»

«Этот вечер стал трагедией для национальной команды Кипра, которая проиграла 0:5 в матче, где с самого начала все пошло не так. После удаления и травмы вратаря Кипр стал легкой добычей для русских. И после первого тайма Россия превратила игру в формальную процедуру и без труда вышла на Евро-2020. Было видно, что гости настроились на битву с первых же минут. Они активно прессинговали кипрских защитников и быстро открыли счет. После первого мяча Россия не остановилась, хозяева поля почти не владели мячом, так что второй гол был лишь вопросом времени. К перерыву счет уже мог быть разгромным, но русские не раз прощали соперника. Во второй половине Кипр был очень пассивен. Команда пыталась не пропустить еще больше мячей. А Россия делала, что хотела, и постоянно угрожала воротам Пардо. В концовке команда Бен Шимона так устала, что пропустила еще три мяча».

Sigma Live: «Кипр потерпел крушение с Россией»

«Сборная Кипра потерпела разгромное поражение, которое тяжело принять. Первый тайм стал настоящим кошмаром для хозяев. Русские повели уже на 9-й минуте, к середине тайма счет был уже 0:2, и в довершение ко всему на 28-й минуте Лаифис получил прямую красную карточку. Сборная России не переставала давить и к перерыву создала еще немало моментов, чтобы увеличить счет. И продолжила это делать во второй половине. После нескольких упущенных возможностей Дзюба, Головин и Черышев легко довели счет до 5:0».

24 Sports: «Кипр — Россия — 0:5: это приглашение на русскую вечеринку»