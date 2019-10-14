«Аппетитный футбол» и «русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ
После разгромного поражения от России (0:5) местная пресса упражнялась в ярких заголовках.
После разгромного поражения от России (0:5) местная пресса упражнялась в ярких заголовках.
«Этот вечер стал трагедией для национальной команды Кипра, которая проиграла 0:5 в матче, где с самого начала все пошло не так. После удаления и травмы вратаря Кипр стал легкой добычей для русских. И после первого тайма Россия превратила игру в формальную процедуру и без труда вышла на Евро-2020. Было видно, что гости настроились на битву с первых же минут. Они активно прессинговали кипрских защитников и быстро открыли счет. После первого мяча Россия не остановилась, хозяева поля почти не владели мячом, так что второй гол был лишь вопросом времени. К перерыву счет уже мог быть разгромным, но русские не раз прощали соперника. Во второй половине Кипр был очень пассивен. Команда пыталась не пропустить еще больше мячей. А Россия делала, что хотела, и постоянно угрожала воротам Пардо. В концовке команда Бен Шимона так устала, что пропустила еще три мяча».
«Сборная Кипра потерпела разгромное поражение, которое тяжело принять. Первый тайм стал настоящим кошмаром для хозяев. Русские повели уже на 9-й минуте, к середине тайма счет был уже 0:2, и в довершение ко всему на 28-й минуте Лаифис получил прямую красную карточку. Сборная России не переставала давить и к перерыву создала еще немало моментов, чтобы увеличить счет. И продолжила это делать во второй половине. После нескольких упущенных возможностей Дзюба, Головин и Черышев легко довели счет до 5:0».
«В первой половине Россия показала свою заряженность на игру. Все 45 минут Кипру было очень трудно отнять у соперника мяч, чтобы провести свою атаку. Во втором тайме стало ясно, что Россия будет дожимать. Имея на одного игрока больше, команда не собиралась останавливаться на достигнутом. А перед хозяевами поля стояла лишь одна, но очень трудная задача — не пропустить много голов. Пардо несколько раз спас команду, в том числе и после удара великолепного Дзюбы. Но все же Кипр разгромно проиграл. Этот вечер стал настоящим кошмаром для команды. В российской сборной блестяще смотрелся Головин, также хороши были Дзюба и Черышев. А у Кипра можно выделить разве что Пардо, который сделал несколько сэйвов».
|Ран Бен Шимон
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев
|9′
|Магомед Оздоев(Денис Черышев)
|23′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Федор Кудряшов)
|79′
|Александр Головин(Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев)
|89′
|Денис Черышев(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)
|90+2′
|4
|Гиоргос Меркис
|1
|Маринату Гильерме
|8
|Харис Кириаку
|13
|Федор Кудряшов
|19
|Костас Лаифис
28′
|5
|Андрей Семенов
|13
|Иоаннис Кусулос
|14
|Георгий Джикия
|3
|Николас Иоанну
|6
|Денис Черышев
|6
|Михалис Иоанну
|17
|Александр Головин
|18
|Костакис Артиматас
|22
|Артем Дзюба
|20
|Иоаннис Кости
|7
|Магомед Оздоев
|1
|Константинос Панаи
40′
|23
|Сергей Петров
37′
|12
|Урко Рафаэль Пардо
|15
|Вячеслав Караваев
45′
|16
|Матия Шполярич
80′
|21
|Алексей Ионов
77′
|15
|Фотис Папулис
|2
|Зелимхан Бакаев
|7
|Панайотис Захариу
36′
|10
|Ильзат Ахметов
61′
|17
|Ренату Маргаса
|8
|Далер Кузяев
|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|16
|3
|Удары (всего)
|23
|0
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|8
|5
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)
|Боковой судья
|Урош Стойкович(Сербия)
|Боковой судья
|Милан Михайлович(Сербия)