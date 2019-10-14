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14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Аппетитный футбол» и «русская вечеринка». Как отреагировали на разгром кипрские СМИ

После разгромного поражения от России (0:5) местная пресса упражнялась в ярких заголовках.

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Phileleftheros: «Кошмар Кипра и аппетитный футбол России»

«Этот вечер стал трагедией для национальной команды Кипра, которая проиграла 0:5 в матче, где с самого начала все пошло не так. После удаления и травмы вратаря Кипр стал легкой добычей для русских. И после первого тайма Россия превратила игру в формальную процедуру и без труда вышла на Евро-2020. Было видно, что гости настроились на битву с первых же минут. Они активно прессинговали кипрских защитников и быстро открыли счет. После первого мяча Россия не остановилась, хозяева поля почти не владели мячом, так что второй гол был лишь вопросом времени. К перерыву счет уже мог быть разгромным, но русские не раз прощали соперника. Во второй половине Кипр был очень пассивен. Команда пыталась не пропустить еще больше мячей. А Россия делала, что хотела, и постоянно угрожала воротам Пардо. В концовке команда Бен Шимона так устала, что пропустила еще три мяча».

Sigma Live: «Кипр потерпел крушение с Россией»

«Сборная Кипра потерпела разгромное поражение, которое тяжело принять. Первый тайм стал настоящим кошмаром для хозяев. Русские повели уже на 9-й минуте, к середине тайма счет был уже 0:2, и в довершение ко всему на 28-й минуте Лаифис получил прямую красную карточку. Сборная России не переставала давить и к перерыву создала еще немало моментов, чтобы увеличить счет. И продолжила это делать во второй половине. После нескольких упущенных возможностей Дзюба, Головин и Черышев легко довели счет до 5:0».

24 Sports: «Кипр — Россия — 0:5: это приглашение на русскую вечеринку»

«В первой половине Россия показала свою заряженность на игру. Все 45 минут Кипру было очень трудно отнять у соперника мяч, чтобы провести свою атаку. Во втором тайме стало ясно, что Россия будет дожимать. Имея на одного игрока больше, команда не собиралась останавливаться на достигнутом. А перед хозяевами поля стояла лишь одна, но очень трудная задача — не пропустить много голов. Пардо несколько раз спас команду, в том числе и после удара великолепного Дзюбы. Но все же Кипр разгромно проиграл. Этот вечер стал настоящим кошмаром для команды. В российской сборной блестяще смотрелся Головин, также хороши были Дзюба и Черышев. А у Кипра можно выделить разве что Пардо, который сделал несколько сэйвов».

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04:42 (мск)© Ньюстюб
Кипр
0:5
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)GSP, 7000 зрителей
Главные тренеры
Ран Бен ШимонСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев9′
Магомед Оздоев(Денис Черышев)23′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Федор Кудряшов)79′
Александр Головин(Артем Дзюба, Зелимхан Бакаев)89′
Денис Черышев(Артем Дзюба, Магомед Оздоев)90+2′
Составы команд
4Гиоргос Меркис
1Маринату Гильерме
8Харис Кириаку
13Федор Кудряшов
19Костас Лаифис
28′
5Андрей Семенов
13Иоаннис Кусулос
14Георгий Джикия
3Николас Иоанну
6Денис Черышев
6Михалис Иоанну
17Александр Головин
18Костакис Артиматас
22Артем Дзюба
20Иоаннис Кости
7Магомед Оздоев
1Константинос Панаи
40′
23Сергей Петров
37′
12Урко Рафаэль Пардо
15Вячеслав Караваев
45′
16Матия Шполярич
80′
21Алексей Ионов
77′
15Фотис Папулис
2Зелимхан Бакаев
7Панайотис Захариу
36′
10Ильзат Ахметов
61′
17Ренату Маргаса
8Далер Кузяев
Статистика
0Желтые карточки1
1Красные карточки0
0Голевые моменты16
3Удары (всего)23
0Удары в створ12
0Штанги, перекладины2
2Угловые8
5Фолы18
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Боковой судьяУрош Стойкович(Сербия)
Боковой судьяМилан Михайлович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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