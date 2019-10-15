Роналду попал в клуб 700
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче Евро-2020 с Украиной (1:2) забил 700-й гол в карьере.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче Евро-2020 с Украиной (1:2) забил 700-й гол в карьере.
Португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось достичь этого результата. Таким образом, Криштиану стал членом символического клуба 700. Помимо него 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.
Юбилейный 700-й мяч Роналду провёл с пенальти. 450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».
|Андрей Шевченко
|Фернанду Сантуш
|Роман Яремчук
|6′
|Криштиану Роналду
|72′
|Андрей Ярмоленко
|27′
|12
|Андрей Пятов
|1
|Руй Патрисиу
|21
|Александр Караваев
|2
|Нелсон Семеду
|4
|Сергей Кривцов
|5
|Рафаэл Геррейру
|22
|Николай Матвиенко
|3
|Пепе
26′
|7
|Андрей Ярмоленко
47′
|4
|Рубен Диаш
64′
|8
|Руслан Малиновский
|13
|Данилу Перейра
|17
|Александр Зинченко
90+4′
|7
|Криштиану Роналду
|6
|Тарас Степаненко
25′72′
|20
|Бернарду Силва
|16
|Виталий Миколенко
90′
|8
|Жоау Моутинью
56′
|3
|Игорь Пластун
|16
|Бруну Фернандеш
|11
|Ромеру Бонфим Марлос
63′
|10
|Жоау Мариу
68′
|10
|Евгений Коноплянка
|11
|Арминду Брума
|9
|Роман Яремчук
73′
|17
|Гонсалу Гедеш
45′
|20
|Виктор Коваленко
90+5′
|23
|Жоау Феликс
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|22
|4
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)