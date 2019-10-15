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12:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду попал в клуб 700

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в отборочном матче Евро-2020 с Украиной (1:2) забил 700-й гол в карьере.

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14
фотографий
14
фотографий

Португалец стал шестым игроком в истории, кому удалось достичь этого результата. Таким образом, Криштиану стал членом символического клуба 700. Помимо него 700 и более мячей за карьеру забили бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.

Юбилейный 700-й мяч Роналду провёл с пенальти. 450 раз Роналду отличился в составе «Реала» (клубный рекорд), 118 — за «Манчестер Юнайтед», 95 — за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), 32 — за «Ювентус» и 5 — за первый клуб в профессиональной карьере «Спортинг».

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Украина
2:1
Первый тайм: 2:0
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей ШевченкоФернанду Сантуш
Голы
Роман Яремчук6′
Криштиану Роналду72′
Андрей Ярмоленко27′
Составы команд
12Андрей Пятов
1Руй Патрисиу
21Александр Караваев
2Нелсон Семеду
4Сергей Кривцов
5Рафаэл Геррейру
22Николай Матвиенко
3Пепе
26′
7Андрей Ярмоленко
47′
4Рубен Диаш
64′
8Руслан Малиновский
13Данилу Перейра
17Александр Зинченко
90+4′
7Криштиану Роналду
6Тарас Степаненко
25′72′
20Бернарду Силва
16Виталий Миколенко
90′
8Жоау Моутинью
56′
3Игорь Пластун
16Бруну Фернандеш
11Ромеру Бонфим Марлос
63′
10Жоау Мариу
68′
10Евгений Коноплянка
11Арминду Брума
9Роман Яремчук
73′
17Гонсалу Гедеш
45′
20Виктор Коваленко
90+5′
23Жоау Феликс
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)22
4Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
12Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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