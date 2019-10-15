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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок сборной Украины отреагировал на стремление россиян «взять Евро»

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в рамках квалификации чемпионата Европы-2020 и упомянул российскую команду. Его слова прозвучали в эфире канала «Футбол 1».

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Источник: AP 2019

23-летний форвард отметил, что к данному результату нужно относится спокойно. «Мы же не Россия, чтобы обыграть Шотландию и рассказывать, что возьмем Евро», — добавил он.

Яремчук стал автором первого гола в ворота португальцев. Второй мяч в составе украинцев забил Андрей Ярмоленко. Единственный мяч в ворота Украины забил Криштиану Роналду.

Сборная России крупно обыграла Шотландию (4:0) и Кипр (5:0), обеспечив себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020. На пресс-конференции после встречи с киприотами главный тренер команды Станислав Черчесов отметил, что целью россиян на первенстве Европы станет победа в турнире.

Украина также гарантировала себе участие на Евро благодаря победе над португальцами. В активе команды Андрея Шевченко 19 очков после семи игр. Украина занимает первую строчку в группе B.

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Первый тайм: 2:0
Португалия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)НСК Олимпийский
Главные тренеры
Андрей ШевченкоФернанду Сантуш
Голы
Роман Яремчук6′
Криштиану Роналду72′
Андрей Ярмоленко27′
Составы команд
12Андрей Пятов
1Руй Патрисиу
21Александр Караваев
2Нелсон Семеду
4Сергей Кривцов
5Рафаэл Геррейру
22Николай Матвиенко
3Пепе
26′
7Андрей Ярмоленко
47′
4Рубен Диаш
64′
8Руслан Малиновский
13Данилу Перейра
17Александр Зинченко
90+4′
7Криштиану Роналду
6Тарас Степаненко
25′72′
20Бернарду Силва
16Виталий Миколенко
90′
8Жоау Моутинью
56′
3Игорь Пластун
16Бруну Фернандеш
11Ромеру Бонфим Марлос
63′
10Жоау Мариу
68′
10Евгений Коноплянка
11Арминду Брума
9Роман Яремчук
73′
17Гонсалу Гедеш
45′
20Виктор Коваленко
90+5′
23Жоау Феликс
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)22
4Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
12Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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