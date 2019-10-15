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14:26 (мск), источник: Газета.Ру

Расизм и смерть фаната: как Англия съездила в Болгарию

Английский фанат, находившийся под воздействием алкоголя и наркотиков, скончался в Софии в день матча Болгария — Англия, а местные болельщики оскорбляли футболистов гостей по расовому признаку, что может привести к отставке президента Болгарского футбольного союза и точно приведет к санкциям от УЕФА.

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Источник: AP 2019

Скандалом обернулся отборочный матч к чемпионату Европы по футболу — 2020 между сборными Болгарии и Англии. Сама встреча была рядовой и завершилась со счетом 6:0 в пользу британских гостей, которые находятся в одном шаге от попадания в финальный турнир чемпионата Европы, имея пять викторий и одно поражение в шести играх, в то время как болгары замыкают турнирную таблицу с тремя набранными за семь поединков очками.

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Громкими же вышли события, сопровождавшие это противостояние. Все началось еще до визита английских футболистов в Софию.

«У нас было несколько собраний насчет расистских оскорблений. Мы коснулись теории о том, как справляться с подобной ситуацией. Наш капитан Гарри Кейн сказал, что если нашего игрока оскорбят, мы попытаемся разобраться. Если он останется недоволен, мы все вместе уйдем с поля», — рассказал национальной прессе за пару недель до матча форвард «Челси» Тэмми Абрахам.

Опасения английских футболистов, выраженные молодым темнокожим бомбардиром, возникли не на пустом месте. Болгарские трибуны славятся своими ортодоксальными и непримиримыми взглядами и уже были замечены в расистских выкриках во время матчей этого отбора даже против Косово и Чехии, за что УЕФА оштрафовал федерацию и закрыл на матче с Англией пять тысяч фанатских мест.

С другой стороны, сами англичане уже подвергались во время текущего цикла оскорблениям на расовой почве во время противостояния с Черногорией. Ненависть трибун была обращена на Дэнни Роуза, Каллума Хадсон-Одои и Рахима Стерлинга.

В итоге в Англии разработали подробную инструкцию, как действовать в случае проявлений расизма со стороны трибун, а главный тренер сборной Гарет Саутгейт потратил часть предматчевой тренировки на то, чтобы донести ее до своих футболистов.

Правда, всего этого не оценили в Болгарском футбольном союзе, президент которого, экс-футболист национальной сборной в 90-е годы Борислав Михайлов даже отправил гневное письмо в адрес УЕФА.

«Это не только несправедливые обвинения, но и постоянные попытки разрушить атмосферу перед очень ожидаемой футбольной игрой», — писал функционер генеральному секретарю Союза европейских футбольных ассоциаций Теодору Теодоридису.

Кроме того Михайлов назвал слова Абрахама уничижительными и ложными обвинениями, отметив, что за последние восемь лет его федерация проделала большую работу с болельщиками по этому вопросу.

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Правда, началось все не с расизма. Еще до наступления вечера в день игры в Софии скончался болельщик сборной Англии.

Об инциденте сообщило издание The Mirror, отметивший, что фанат в «беспомощном состоянии» был обнаружен в центре столицы Болгарии. Его попытались доставить в госпиталь, однако мужчина проявил агрессию и вместо медицинского учреждения оказался в полицейском участке, где и была констатирована его смерть.

Позднее Daily Mail рассказало, что речь идет о 32-летнем фанате, чье имя не называется. Зато стало известно, что он не только повел себя агрессивно по отношению к медицинским работникам, из-за чего те вызвали полицию, но и был в состоянии одновременно алкогольного и наркотического опьянения, хотя официально эти данные также не подтверждены.

Но и без расизма, конечно же, не обошлось.

В итоге скрупулезно составленная инструкция пригодилась и была применена, когда травле со стороны хозяйских трибун подверглись защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз и все тот же Рахим Стерлинг.

Болгарские фанаты ухали в адрес обоих на протяжении всего первого тайма, а также сопровождали оглушительным свистом любое касание Стерлингом мяча. А еще некоторые из них демонстрировали на трибунах националистические приветствия, что было зафиксировано фотокорреспондентами.

В итоге вингер «Манчестер Сити» обратился к капитану своей команды, а уже Кейн отправился к арбитру Ивану Бебеку. Выслушав претензии английских футболистов, хорватский рефери прервал матч, и по стадиону было сделано объявление о недопустимости продолжения оскорблений на расовой почве и возможности прекращения матча.

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Помогло не очень, разве что Стерлингу — разозленный английский футболист в добавленное к первому тайму время забил четвертый мяч «трех львов».

Спасло ситуацию обращение в перерыве к болельщикам со стороны капитана сборной Болгарии, экс-полузащитника московского «Спартака», ныне выступающего за «Ростов», Ивелина Попова.

Уважаемого игрока, многократно признававшегося лучшим в стране, трибуны послушали и во второй половине воздержались от оскорблений и просто поддерживали свою сборную, которая пропустила еще дважды (в том числе снова от Стерлинга).

Футбол футболом, а теперь Болгарию ждут серьезные последствия. УЕФА уже объявил о том, что будет расследовать инцидент, и на этот раз сборная вряд ли отделается закрытием пяти тысяч мест на секторе.

Превентивно сработало и Министерство по делам молодежи и спорта, уже направившее в адрес Болгарского футбольного союза требование отставки того самого Михайлова.

«После вчерашнего инцидента премьер-министр Бойко Борисов дал распоряжение о приостановке отношений с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовых. Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за того, что произошло вчера, но и из-за общего состояния футбола в Болгарии. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению», — говорится в заявлении министра спорта Красена Крале.

Пока остается непонятным только, что будет, если английские футболисты когда-нибудь действительно покинут поле? Кажется, что своими постоянными интервью они только провоцируют негативно настроенных в их адрес болельщиков соперников.

Александр Седов

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Болгария
0:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A14.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Vasil Levski National Stadium
Главные тренеры
Красимир БалаковГарет Саутгейт
Голы
Маркус Рэшфорд(Росс Баркли)7′
Росс Баркли(Рахим Стерлинг)20′
Росс Баркли(Харри Кейн)32′
Рахим Стерлинг(Харри Кейн)45+3′
Рахим Стерлинг(Джордан Хендерсон)69′
Харри Кейн85′
Составы команд
23Пламен Илиев
1Джордан Пикфорд
4Георги Пашов
2Киран Триппьер
3Петар Занев
3Бен Чилвелл
15Георгий Терзиев
5Тайрон Мингс
21Камен Хаджиев
6Харри Магуайр
10Ивелин Попов
4Харри Уинкс
7Георгий Костадинов
8Джордан Хендерсон
4′
11Кирил Десподов
9Харри Кейн
9Кристальду Фариас Вандерсон
76′
10Росс Баркли
72′
16Кристиян Малинов
19Мэйсон Маунт
8Георгий Сармов
45′
11Маркус Рэшфорд
76′
12Божидар Краев
21Каллум Уилсон
19Исмаил Иса
68′
7Рахим Стерлинг
73′
18Галин Иванов
17Джейдон Санчо
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)20
2Удары в створ13
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
6Фолы10
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяИван Бебек(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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