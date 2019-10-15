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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чеферин после матча Болгария — Англия призвал бороться с расизмом в Европе

ЕВРО-2020. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин призвал правительства стран активизировать борьбу с расистами, чтобы помочь футбольным властям ограничить их допуск на стадионы.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии, прошедший в Софии (6:0 в пользу англичан), дважды прерывался в первом тайме из-за расистского поведения фанатов. Болельщики скандировали расистские оскорбления, изображали уханье и демонстрировали нацистские приветствия, а также держали в руках футболки с логотипом УЕФА и текстом «Без уважения», что является отсылкой к кампании УЕФА «Уважение», направленной на борьбу с расизмом в спорте.

«Поверьте, УЕФА стремится сделать всё возможное, чтобы искоренить эту проблему в футболе. Мы не можем позволить себе с этим соглашаться. Мы всегда должны стремиться к тому, чтобы укрепить нашу решимость… Футбольные ассоциации сами не могут решить эту проблему. Правительства также должны делать больше в этой области. Только работая сообща во имя порядочности и чести, мы добьемся прогресса», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Чеферин осудил рост национализма по всей Европе и разжигание ненависти на почве расизма во время футбольных матчей и заявил, что УЕФА может увеличить наказание за проявление болельщиками расизма.

Ранее организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с проявлением расизма, после матча между сборными Болгарии и Англии заявила, что УЕФА должен начать лишать очков и исключать команды из турниров за проявление болельщиками расизма.

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