Чеферин после матча Болгария — Англия призвал бороться с расизмом в Европе

В понедельник матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии, прошедший в Софии (6:0 в пользу англичан), дважды прерывался в первом тайме из-за расистского поведения фанатов. Болельщики скандировали расистские оскорбления, изображали уханье и демонстрировали нацистские приветствия, а также держали в руках футболки с логотипом УЕФА и текстом «Без уважения», что является отсылкой к кампании УЕФА «Уважение», направленной на борьбу с расизмом в спорте.
«Поверьте, УЕФА стремится сделать всё возможное, чтобы искоренить эту проблему в футболе. Мы не можем позволить себе с этим соглашаться. Мы всегда должны стремиться к тому, чтобы укрепить нашу решимость… Футбольные ассоциации сами не могут решить эту проблему. Правительства также должны делать больше в этой области. Только работая сообща во имя порядочности и чести, мы добьемся прогресса», — приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.
Чеферин осудил рост национализма по всей Европе и разжигание ненависти на почве расизма во время футбольных матчей и заявил, что УЕФА может увеличить наказание за проявление болельщиками расизма.
Ранее организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с проявлением расизма, после матча между сборными Болгарии и Англии заявила, что УЕФА должен начать лишать очков и исключать команды из турниров за проявление болельщиками расизма.