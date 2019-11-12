Футболист Головин тренируется в сборной России по индивидуальной программе

Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Тренировка проходит на стадионе им. Метревели. На тренировке в понедельник Головин также занимался не в общей группе.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).