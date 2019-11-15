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01:01 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Роналду помог сборной Португалии разгромить команду Литвы в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 15 ноября. Сборная Португалии по футболу одержала крупную победу над командой Литвы со счетом 6:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

Тремя голами отметился нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (7, с пенальти, 22, 65-я минуты), для него этот хет-трик стал 55-м в карьере и девятым в сборной Португалии. В его активе 98 голов в составе национальной команды, по количеству голов за сборную он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз. Также голы в матче с литовцами на счету Пицци (52), Гонсалу Пасиенсиа (56) и Бернарду Силвы (63).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа B, 14.11.2019, 22:45

Сербия3Люксембург2

В другом матче группы B сборная Сербии обыграла команду Люксембурга со счетом 3:2. В турнирной таблице за тур до конца квалификации лидирует сборная Украины (19 очков), которая ранее уже обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы, португальцы идут вторыми (14), сербы — третьими (13), на четвертом месте расположилась команда Люксембурга (4), на пятом — сборная Литвы — (1).

В группе H сборная Франции которая вышла на чемпионат Европы благодаря ничьей сборных Турции и Исландии, сыгравших ранее в четверг, обыграла команду Молдавии со счетом 2:1, сборные Албании и Андорры сыграли вничью — 2:2. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции (22), второй идет команда Турции (20), также вышедшая в финальную часть Евро, далее следуют сборные Исландии (16), Албании (13), Андорры (4) и Молдавии (3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Криштиану Роналду признали лучшим португальским футболистом 2019 года
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3 сентября© Ньюстюб
Португалия
6:0
Первый тайм: 2:0
Литва
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B14.11.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Algarve
Главные тренеры
Фернанду СантушВальдас Урбонас
Голы
Криштиану Роналду7′
Криштиану Роналду22′
Луиш Мигел Пиззи52′
Гонсалу Пасьенсия56′
Бернарду Силва63′
Криштиану Роналду65′
Составы команд
1Руй Патрисиу
16Эрнестас Шеткус
15Рикарду Перейра
13Саулюс Миколюнас
80′
19Мариу Руй
19Витаутас Андрюшкевичюс
4Рубен Диаш
3Маркус Палионис
27′
6Жозе Фонти
4Эдвинас Гирдвайнис
18Рубен Невеш
14Викинтас Сливка
21Луиш Мигел Пиззи
20Домантас Шимкус
14Гонсалу Пасьенсия
11Арвидас Новиков
16Бруну Фернандеш
72′
17Мантас Куклис
57′
8Жоау Моутинью
9Дейвидас Матулевичюс
7Криштиану Роналду
83′
10Паулюс Голубикас
72′
20Диогу Жота
6Юстас Ласицкас
10Бернарду Силва
66′
22Федор Черных
80′
11Арминду Брума
18Донатас Казлаускас
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
35Удары (всего)2
14Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
12Угловые1
11Фолы9
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРюдди Бюке(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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