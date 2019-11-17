Футболист сборной Бельгии вышел на поле под чужой фамилией в матче с Россией
Футболист сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на поле во втором тайме матча со сборной России в чужой футболке.
Футболист сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на поле во втором тайме матча со сборной России в чужой футболке.
Боята отыграл примерно 10 минут тайма в футболке с фамилией своего партнера по национальной команде Миши Батшуайи. Батшуайи в это время находился на скамейке запасных. Позднее Боята поменял футболку на правильную и продолжил игру.
|Станислав Черчесов
|Роберто Мартинес
|Георгий Джикия
|79′
|Торган Азар(Эден Азар)
|19′
|Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)
|33′
|Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)
|40′
|Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)
|72′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Тоби Алдервейрелд
|23
|Сергей Петров
3′
|4
|Дедрик Боята
|5
|Андрей Семенов
|21
|Тимоти Кастань
|14
|Георгий Джикия
|16
|Торган Азар
|20
|Алексей Ионов
|6
|Аксель Витсель
|7
|Магомед Оздоев
|7
|Кевин Де Брейне
|15
|Алексей Миранчук
|10
|Эден Азар
|18
|Юрий Жирков
50′
|3
|Томас Фермален
67′
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Джейсон Денайер
|11
|Роман Зобнин
62′
|9
|Ромелу Лукаку
77′
|9
|Далер Кузяев
|23
|Миши Батшуайи
|22
|Артем Дзюба
80′
|14
|Дрис Мертенс
52′
|19
|Николай Комличенко
|8
|Юри Тилеманс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|8
|12
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|3
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Артур Диаш(Португалия)
|Боковой судья
|Руй Тавареш(Португалия)
|Боковой судья
|Паулу Соареш(Португалия)