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16 ноября, источник: Sport24

Футболист сборной Бельгии вышел на поле под чужой фамилией в матче с Россией

Футболист сборной Бельгии Дедрик Боята вышел на поле во втором тайме матча со сборной России в чужой футболке.

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Боята отыграл примерно 10 минут тайма в футболке с фамилией своего партнера по национальной команде Миши Батшуайи. Батшуайи в это время находился на скамейке запасных. Позднее Боята поменял футболку на правильную и продолжил игру.

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Россия
1:4
Первый тайм: 0:3
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I16.11.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 53317 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовРоберто Мартинес
Голы
Георгий Джикия79′
Торган Азар(Эден Азар)19′
Эден Азар(Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд)33′
Эден Азар(Кевин Де Брейне, Дрис Мертенс)40′
Ромелу Лукаку(Кевин Де Брейне)72′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Тибо Куртуа
2Мариу Фернандес
2Тоби Алдервейрелд
23Сергей Петров
3′
4Дедрик Боята
5Андрей Семенов
21Тимоти Кастань
14Георгий Джикия
16Торган Азар
20Алексей Ионов
6Аксель Витсель
7Магомед Оздоев
7Кевин Де Брейне
15Алексей Миранчук
10Эден Азар
18Юрий Жирков
50′
3Томас Фермален
67′
10Зелимхан Бакаев
5Джейсон Денайер
11Роман Зобнин
62′
9Ромелу Лукаку
77′
9Далер Кузяев
23Миши Батшуайи
22Артем Дзюба
80′
14Дрис Мертенс
52′
19Николай Комличенко
8Юри Тилеманс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
4Голевые моменты8
12Удары (всего)11
4Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
7Угловые1
13Фолы3
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАртур Диаш(Португалия)
Боковой судьяРуй Тавареш(Португалия)
Боковой судьяПаулу Соареш(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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