Непобедимый великан. Россияне в 28-й раз встретятся со сборной из карликового государства
СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России во вторник сыграют в гостях с командой
СЕРРАВАЛЛЕ /Сан-Марино/, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России во вторник сыграют в гостях с командой
Команду
В 400 километрах от
Всего же сборной Лихтенштейна удалось забить один гол в ворота россиян, что является пока непокоренной вершиной для футболистов из
Андорра считается независимым княжеством и расположено между Францией и Испанией. Сборная России три раза заезжала в гости к сборной этого карликового государства и трижды принимала ее на своем поле, во всех шести встречах россияне оказывались сильнее. В первом и последнем матчах, которые состоялись в 1999 и 2011 годах соответственно, сборная России отличилась по шесть раз (6:1 и 6:0).
Серьезные проблемы андоррцы создали соперникам из России в ответном матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года, и тогда команде Андорры удалось забить один гол (1:2). Сборные России и Андорры сошлись друг с другом восемь лет спустя в двух играх отборочного этапа европейского первенства 2008 года. Первый матч, который прошел в июне 2007 года, завершилась разгромной победой сборной России (4:0), возглавляемой на тот момент голландцем Гусом Хиддинком.
Победа в ответной встрече (1:0) стала одним из самых ярких воспоминаний за 2007 год для российских болельщиков. Сборная России проводила последний матч отборочного этапа в гостях у команды Андорры. Подопечным Хиддинка необходимы были три очка, а также победа хорватов над англичанами для попадания в финальную часть. Единственный мяч Дмитрия Сычева и минимальная победа сборной Хорватии (3:2) подарили путевку российской команде на чемпионат Европы 2008 года, на том первенстве подопечные Хиддинка впервые в истории сборной России стали бронзовыми призерами европейского первенства.
Между Бельгией, Францией и Германией находится небольшая страна Люксембург. Сборная России десять раз встречалась с люксембуржцами и во всех матчах ушла победителем. Футболистам Люксембурга удалось забить три мяча в ворота россиян, что является лучшим показателем среди сборных всех карликовых государств в играх со сборной России. Самая крупная победа над люксембуржцами была со счетом 5:1, и это говорит о том, что сборная Люксембурга является представительницей единственного карликового государства, не пропустившей в официальных играх больше пяти мячей от команды России.
Также россияне один раз посещали Мальту в 1996 году и в товарищеской игре добились гостевой победы со счетом 2:0.
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Возможно, Артем Дзюба с 24 мячами во всех официальных матчах за сборную России сможет обогнать Владимира Бесчастных (26 голов) в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, занять вторую строчку и приблизиться к лидеру Александру Кержакову (30). Как рассказал на предматчевой