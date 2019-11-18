Непобедимый великан. Россияне в 28-й раз встретятся со сборной из карликового государства

Источник: ИТАР-ТАСС

Команду Сан-Марино можно назвать удобным соперником для сборной России. 8 июня российская команда одержала самую крупную победу в истории, забив девять безответных мячей в ворота сборной Сан-Марино в рамках текущего отборочного турнира. В качестве футболиста нынешний главный тренер команды Станислав Черчесов защищал ворота сборной России в предыдущих двух играх против игроков из Сан-Марино, в 1994 году россияне крупно обыграли противника дома со счетом 4:0, а в июне 1995-го разгромили его в гостях — 7:0.

В 400 километрах от Сан-Марино находится княжество Лихтенштейн, еще одно карликовое государство на карте Европы. Сборная России шесть раз встречалась с командой Лихтенштейна, и все встречи завершились победой россиян. Особенно тяжело болельщикам лихтенштейнцев пришлось в сентябре 2015 года, когда их команда дома пропустила семь безответных мячей от сборной России. Самым трудным матчем для россиян против команды Лихтенштейна можно считать гостевую встречу 2005 года, тогда сборная под руководством Георгия Ярцева победила со счетом 2:1.

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Всего же сборной Лихтенштейна удалось забить один гол в ворота россиян, что является пока непокоренной вершиной для футболистов из Сан-Марино (0 голов). Сборная России забила 19 голов соперникам из Лихтенштейна и на один мяч больше отправила в ворота команды Сан-Марино. Менее удачным было противостояние россиян с двумя другими сборными карликовых государств — Андорры и Люксембурга.

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Андорра с Хорватией подарили Евро

Андорра считается независимым княжеством и расположено между Францией и Испанией. Сборная России три раза заезжала в гости к сборной этого карликового государства и трижды принимала ее на своем поле, во всех шести встречах россияне оказывались сильнее. В первом и последнем матчах, которые состоялись в 1999 и 2011 годах соответственно, сборная России отличилась по шесть раз (6:1 и 6:0).



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Серьезные проблемы андоррцы создали соперникам из России в ответном матче отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года, и тогда команде Андорры удалось забить один гол (1:2). Сборные России и Андорры сошлись друг с другом восемь лет спустя в двух играх отборочного этапа европейского первенства 2008 года. Первый матч, который прошел в июне 2007 года, завершилась разгромной победой сборной России (4:0), возглавляемой на тот момент голландцем Гусом Хиддинком.

Победа в ответной встрече (1:0) стала одним из самых ярких воспоминаний за 2007 год для российских болельщиков. Сборная России проводила последний матч отборочного этапа в гостях у команды Андорры. Подопечным Хиддинка необходимы были три очка, а также победа хорватов над англичанами для попадания в финальную часть. Единственный мяч Дмитрия Сычева и минимальная победа сборной Хорватии (3:2) подарили путевку российской команде на чемпионат Европы 2008 года, на том первенстве подопечные Хиддинка впервые в истории сборной России стали бронзовыми призерами европейского первенства.

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Люксембург был самым результативным

Между Бельгией, Францией и Германией находится небольшая страна Люксембург. Сборная России десять раз встречалась с люксембуржцами и во всех матчах ушла победителем. Футболистам Люксембурга удалось забить три мяча в ворота россиян, что является лучшим показателем среди сборных всех карликовых государств в играх со сборной России. Самая крупная победа над люксембуржцами была со счетом 5:1, и это говорит о том, что сборная Люксембурга является представительницей единственного карликового государства, не пропустившей в официальных играх больше пяти мячей от команды России.

Также россияне один раз посещали Мальту в 1996 году и в товарищеской игре добились гостевой победы со счетом 2:0.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 19.11.2019, 22:45 Сан-Марино - Россия -

Подопечные Черчесова завершают отборочный этап чемпионата Европы 2020 года в Сан-Марино, многие болельщики ожидают еще трех очков в актив сборной России. Россияне прекрасно выступили на отборочном этапе, и уверенная победа над командой Сан-Марино станет отличным завершением долгого пути к чемпионату Европы — 2020. Россияне гарантировали себе участие в финальной части еще за два тура до окончания отборочного турнира, после восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 27 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10) и Сан-Марино (0).