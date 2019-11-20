Рэмси, Бэйл и Гиггз вывели Уэльс на Евро

Источник: Спорт-Экспресс

У Словакии остался запасной вариант

Группа Е

Уэльс — Венгрия — 2:0 (Рэмси, 15, 47)

Словакия — Азербайджан — 2:0 (Боженик, 19. Хамшик, 86)

На последнюю вакантную путевку на Евро по итогам группового турнира было три претендента. Самым очевидным виделся путь Уэльса — через домашнюю победу. Венграм тоже требовалось выигрывать. При ничьей же нашему старому знакомому Джуджаку и его партнерам по команде нужна была еще и потеря словаками очков в параллельном матче. Наконец, саму Словакию устраивало только соблюдение сразу двух условий — собственной победы и ничьей в Кардиффе.

В столице Уэльса гости не могли рассчитывать на Орбана, и отсутствие столпа обороны вышло им боком. Будь он на поле, вряд ли Рэмси завершил подачу Бэйла ударом головой с линии площади ворота даже без намек на сопротивление. У валлийцев, впрочем, защита также неидеальна, и в середине тайма Хеннесси совершил два невероятных сэйва с интервалом в несколько секунд. Не случись этого, возник бы скандал, так как арбитры пропустили у венгерского игрока офсайд.

Это явно расстроило словаков, которые открыли счет практически синхронно с Уэльсом. Еще грустнее им стало в начале второго тайма, зато трибуны «Кардифф Сити Стэдиум» зашлись в восторженном реве. Их снова осчастливил сделавший первый в карьере дубль в 60-м матче за сборную Рэмси. С этого момента Кардифф уже праздновал второй в истории выход на континентальное первенство, куда Уэльс уже в качестве тренера вывел легендарный Райан Гиггз. Словакию и Венгрию ждет плей-офф, куда они прошла по итогам Лиги наций.

У Промеса голевой пас, Гнабри превзошел Клозе

Группа С



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Голландия — Эстония — 5:0 (Вайналдум, 6, 66, 78. Аке, 19. Боаду, 87)

Германия — Северная Ирландия — 6:1 (Гнабри, 19, 47, 60. Горецка, 43, 73. Брандт, 90+1 — Смит, 7)

Не обремененная турнирными задачами Голландия разгромила эстонцев, а Вайналдум оформил хет-трик. Это первый «трюк со шляпой» оранжевой команды за шесть лет, до этого блеснул ван Перси. А полузащитники не отличались три раза за матч и вовсе со времен Нескенса в 1972 году. Празднуя первое взятие ворот, соавтором которого стал навесивший партнеру на голову Промес, Вайналдум и Френки де Йонг скрестили руки, что символизировало противостояние расизму.

Отметить стоит и успех призванного из молодежной сборной Боаду. Столь юные футболисты (18 лет и 309 дней) не забивали за главную команду Голландии уже 14 лет. Тогда немногим моложе было до сих пор играющему в сборной Бабелу. Ассистировал Боаду одноклубник по АЗ и еще один дебютант — автор двух результативных передач Стенгс.

В свою очередь финишировавшая первой Германия не оставила шансов Северной Ирландии. Героем вечера стал Гнабри, начавший карьеру в сборной по графику Мирослава Клозе 2002 года. Во вторник сделавший хет-трик форвард «Баварии» превзошел великого предшественника и автора рекорда национальной сборной (71 гол). У Гнабри 13 мячей в 13 первых матчах, и Германия не видела ничего подобного уже полвека. Со времен легендарного Герда Мюллера!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/efj8D2zUqPw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол Шиманьски и проводы Пищека

Группа G

Польша — Словения — 3:2 (Шиманьски, 3. Левандовски, 54. Гуральски, 81 — Матавж, 14. Иличич, 61)

Латвия — Австрия — 1:0 (Ошс, 65)

Северная Македония — Израиль — 1:0 (Николов, 45+2)

Три дня назад у поляков отличился полузащитник «Локомотива» Крыховяк. Сегодня пробил час еще одного представителя РПЛ — открывшего счет динамовца Шиманьски. Но ни это, ни ответный гол подопечного Леонида Слуцкого в «Витессе» Матавжа не были главным событием дня. Им стало прощание с национальной сборной Лукаша Пищека. 34-летнего защитника под овацию трибун заменили в концовке первого тайма. Победу же можно расценивать, в том числе, и как подарок ветерану.

Бельгия с 10 победами

Группа I

Сан-Марино — Россия — 0:5 (Кузяев, 3. Петров, 19. Ал. Миранчук, 49. Ионов, 56. Комличенко, 78).

Бельгия — Кипр — 6:1 (Бентеке, 16, 68. Де Брейне, 36, 42. Феррейра-Карраско, 44. Христофи, 51, в свои ворота — Иоанну, 15)

Шотландия — Казахстан — 3:1 (Макгинн, 48, 90+1. Нэйсмит, 64 — Зайнутдинов, 34).

Бельгийцы наряду с Италией прошли отбор без потерянных очков. Это пятый случай в истории, хотя «красные дьяволы» ухитрились пропустить первыми. Видимо, сказались многочисленные перестановки в составе, чем и воспользовался Иоанну. Между тем в этом цикле ранее Бельгии забивали только российские футболисты, а голы Черышева и Джикии разделили 782 «сухих» минуты.

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