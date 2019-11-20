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17:00 (мск), источник: ТАСС

УЕФА утвердил состав корзин жеребьевки Евро-2020

ТАСС, 20 ноября. Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части чемпионата Европы 2020 года по футболу, в соответствии с которым сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

Сборные России и Дании автоматически были распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Состав корзин жеребьевки финальной стадии определился по рейтингу сборных по итогам квалификационного турнира. Сборная Бельгии попала в первую корзину (бельгийцы выиграли все матчи квалификации) вместе с командами Италии, Англии, Испании, Украины и Германии. Италия, Англия, Испания и Украина являются хозяевами чемпионата Европы, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке, таким образом, в группу к сборной России автоматически попадет команда Бельгии.

Во второй корзине, помимо сборной России, оказались команды Франции, Польши, Швейцарии, Хорватии и Нидерландов. В третью корзину вошли датчане, португальцы, турки, австрийцы, шведы и чехи. В четвертой корзине оказались сборные Уэльса и Финляндии, также в нее войдут четыре победителя плей-офф среди представителей Лиги наций. В группу к сборной России могут попасть лишь валлийцы и финны.

Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. 24 команды на турнире будут разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места.

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