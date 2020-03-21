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15:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Перенос Евро: Англии выгоден, Бельгии — нет

Чемпионат Европы отложен на год.

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За это время составы национальных сборных изменятся, возрастные игроки постареют, молодые наберутся опыта. Мы составили рейтинг тех команд, которые извлекут выгоду и пострадают от переноса.

Выгоден

Англия

Источник: Reuters

Букмекеры считали англичан чуть ли не главными фаворитами чемпионата Европы. Юная команда совершила прорыв на чемпионате мира, где добралась до полуфинала, а к этому году возмужала. Санчо, Хадсон-Одои, Рис Джеймс, Гринвуд, Райс, Маунт, Александр-Арнолд, Томори, Рэшфорд, Эбрахам, Гомез, Ван-Биссака — все это перспективная молодежь, о которой в Европе уже сейчас отлично знают.

К 2021 году эти футболисты наберутся опыта, что увеличит шансы сборной Англии на триумф. Кроме того, сейчас травмированы Кейн и Рэшфорд — сложно было предсказать, в какой форме они подошли бы к чемпионату Европы. В общем, для англичан в переносе одни плюсы. Которые умножаются на другой сохранившийся плюс — полуфиналы и финал пройдут в Лондоне.

Голландия

Источник: AP 2020

У оранжевых та же ситуация, что у англичан. Два ключевых футболиста атаки — в лазарете: Депай восстанавливается после разрыва крестообразных связок, Бергвайн всерьез повредил лодыжку, оба должны вернуться в строй к маю-июню. Теперь им можно не форсировать восстановление — времени достаточно, они даже успеют помочь своим клубам на финише сезона.

Две прошлогодние звезды Де Лигт и Де Йонг с трудом адаптируются к «Ювентусу» и «Барселоне», и в этом смысле перенос Евро тоже на руку голландцам — в 2021-м оба парня разгонятся и заматереют. Повзрослеет и другая молодежь: Клайверт-младший, ван де Бек, Боаду, Мален, Ихаттарен. Важно, что лидеры (ван Дейк, Вайналдум, Промес, Депай) к середине 2021 года все еще будут не старше 30 лет.

Россия

Источник: AP 2020

О сборной России мы подробно написали в отдельном материале, но не лишним будет повторить еще раз. У нас растет сильное поколение. Молодежка может попасть на чемпионат Европы впервые с 2013 года, почти в каждом клубе есть несколько талантливых футболистов младше 22 лет. Возможно, решатся проблемы вратарской позиции и пары для Джикии в центре обороны.

Миранчукам и Головину к 2021 году исполнится по 25, Зобнину и Джикии — по 27, Караваеву — 26. То есть костяк нашей сборной окажется в расцвете сил. Правда, Дзюбе и Смолову будет уже за 30, но Комличенко, Соболев и Чалов за эти 15 месяцев могут сильно прибавить.

Норвегия

Источник: AP 2020

Сборная Норвегии еще не вышла на чемпионат Европы, до него осталось два шага — сперва победить Сербию в полуфинале стыковых матчей, а затем в финале обыграть Шотландию или Израиль. Важно, что Норвегия оба матча (или только первый, если вылетит) проведет дома.

У скандинавов сбалансированная команда. В воротах, обороне и опорной зоне — в основном опытные футболисты не старше 30 лет, а в атаке и центре полузащиты расцветает юный кулак Холанн (19) — Эдегор (21) — Берге (22). Перенос Евро сделает молодежь крепче, в финальной части Норвегия вполне может стать такой же громкой сенсацией, как Исландия на Евро-2016.

Не выгоден

Португалия

Источник: AP 2020

Да, мы прекрасно знаем, что Криштиану Роналду отправляют в отставку каждый год, а он все равно всех затыкает. Но это не мешает констатировать очевидное: Роналду уже прошел карьерный пик, и с каждым годом удерживаться на вершине ему все сложнее. Таковы законы природы.

Летом 2021-го Роналду будет 36. Но это еще не вся проблема, ведь сборная Португалии — возрастная: в составе последнего созыва лишь пятеро игроков моложе 25 лет. Бруну Фернандеш и Бернарду Силва наверняка к следующему лету станут суперзвездами, но только на них португальцы далеко не уйдут.

Хорватия

Источник: AP 2020

Сборная Хорватии восхитила всех на чемпионате мира, но еще в 2018-м было ясно, что «шашечных» ждут темные времена. У хорватов такая же беда, что у бельгийцев — Модричу, Ракитичу и Перишичу уже сейчас в сумме 97 лет, их поколение скоро простится с футболом. А молодежь — слабовата, только Влашича можно выделить.

Хорваты уже сдают: в слабой отборочной группе заняли второе место, в Лиге наций в одном из матчей проиграли Испании со счетом 0:6. Нет гарантий, что Хорватия даже выйдет из группы.

Бельгия

Источник: Reuters

Чемпионат Европы выглядит последним шансом для «Золотого поколения» Бельгии зацепиться за серьезный трофей. Витсель, Азар, Мертенс, Де Брейне, Шадли, Алдервейрелд, Фермален, Фертонген, Менье, Компани, Куртуа — каждому из них к ЧМ-2022 уже будет больше 30 лет. Сейчас они все еще мощны, и на багаже бронзового чемпионата мира вполне могли бы выиграть золото Евро-2020. Неслучайно букмекеры считали Бельгию одним из главных фаворитов.

Но за год топ-футболисты королевства постареют, и на результаты это вряд ли благотворно повлияет. А следующее поколение бельгийцев не такое талантливое. Единственный плюс от переноса Евро для бельгийцев в том, что Азар будет здоров. Этот сезон у полузащитника «Реала» почти целиком выпал, он и сейчас травмирован.

Дания

Источник: AP 2020

У еще одного нашего соперника по группе тоже из-за переноса Евро возникнут проблемы. Но другого характера. Еще летом 2019 года датчане объявили о том, что главного тренера Оге Харейде по окончании Евро-2020 сменит Каспер Хьюлманн.

Харейде важен для сборной Дании. Он вернул ее в элиту, нашел комфортную позицию для Эриксена, с ним скандинавы лишь по пенальти проиграли хорватам в 1/8 финала чемпионата мира. Теперь возникает дилемма. Хьюлманн уже подписал контракт, который начнет действовать с лета 2020 года, но по отношению к Харейде будет несправедливо, если Дания выступит на чемпионате Европы без него. Что делать?

Гоша Чернов

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