Перенос Евро: Англии выгоден, Бельгии — нет
Чемпионат Европы отложен на год.
Чемпионат Европы отложен на год.
За это время составы национальных сборных изменятся, возрастные игроки постареют, молодые наберутся опыта. Мы составили рейтинг тех команд, которые извлекут выгоду и пострадают от переноса.
Англия
Букмекеры считали англичан чуть ли не главными фаворитами чемпионата Европы. Юная команда совершила прорыв на чемпионате мира, где добралась до полуфинала, а к этому году возмужала. Санчо,
К 2021 году эти футболисты наберутся опыта, что увеличит шансы сборной Англии на триумф. Кроме того, сейчас травмированы Кейн и Рэшфорд — сложно было предсказать, в какой форме они подошли бы к чемпионату Европы. В общем, для англичан в переносе одни плюсы. Которые умножаются на другой сохранившийся плюс — полуфиналы и финал пройдут в Лондоне.
Голландия
У оранжевых та же ситуация, что у англичан. Два ключевых футболиста атаки — в лазарете: Депай восстанавливается после разрыва крестообразных связок, Бергвайн всерьез повредил лодыжку, оба должны вернуться в строй к
Две прошлогодние звезды Де Лигт и Де Йонг с трудом адаптируются к «Ювентусу» и «Барселоне», и в этом смысле перенос Евро тоже на руку голландцам — в 2021-м оба парня разгонятся и заматереют. Повзрослеет и другая молодежь:
Россия
О сборной России мы подробно написали в отдельном материале, но не лишним будет повторить еще раз. У нас растет сильное поколение. Молодежка может попасть на чемпионат Европы впервые с 2013 года, почти в каждом клубе есть несколько талантливых футболистов младше 22 лет. Возможно, решатся проблемы вратарской позиции и пары для Джикии в центре обороны.
Миранчукам и Головину к 2021 году исполнится по 25, Зобнину и Джикии — по 27, Караваеву — 26. То есть костяк нашей сборной окажется в расцвете сил. Правда, Дзюбе и Смолову будет уже за 30, но Комличенко, Соболев и Чалов за эти 15 месяцев могут сильно прибавить.
Норвегия
Сборная Норвегии еще не вышла на чемпионат Европы, до него осталось два шага — сперва победить Сербию в полуфинале стыковых матчей, а затем в финале обыграть Шотландию или Израиль. Важно, что Норвегия оба матча (или только первый, если вылетит) проведет дома.
У скандинавов сбалансированная команда. В воротах, обороне и опорной зоне — в основном опытные футболисты не старше 30 лет, а в атаке и центре полузащиты расцветает юный кулак Холанн (19) — Эдегор (21) — Берге (22). Перенос Евро сделает молодежь крепче, в финальной части Норвегия вполне может стать такой же громкой сенсацией, как Исландия на Евро-2016.
Португалия
Да, мы прекрасно знаем, что Криштиану Роналду отправляют в отставку каждый год, а он все равно всех затыкает. Но это не мешает констатировать очевидное: Роналду уже прошел карьерный пик, и с каждым годом удерживаться на вершине ему все сложнее. Таковы законы природы.
Летом 2021-го Роналду будет 36. Но это еще не вся проблема, ведь сборная Португалии — возрастная: в составе последнего созыва лишь пятеро игроков моложе 25 лет. Бруну Фернандеш и Бернарду Силва наверняка к следующему лету станут суперзвездами, но только на них португальцы далеко не уйдут.
Хорватия
Сборная Хорватии восхитила всех на чемпионате мира, но еще в 2018-м было ясно, что «шашечных» ждут темные времена. У хорватов такая же беда, что у бельгийцев — Модричу, Ракитичу и Перишичу уже сейчас в сумме 97 лет, их поколение скоро простится с футболом. А молодежь — слабовата, только Влашича можно выделить.
Хорваты уже сдают: в слабой отборочной группе заняли второе место, в Лиге наций в одном из матчей проиграли Испании со счетом 0:6. Нет гарантий, что Хорватия даже выйдет из группы.
Бельгия
Чемпионат Европы выглядит последним шансом для «Золотого поколения» Бельгии зацепиться за серьезный трофей. Витсель, Азар, Мертенс, Де Брейне, Шадли, Алдервейрелд, Фермален, Фертонген, Менье, Компани, Куртуа — каждому из них к ЧМ-2022 уже будет больше 30 лет. Сейчас они все еще мощны, и на багаже бронзового чемпионата мира вполне могли бы выиграть золото Евро-2020. Неслучайно букмекеры считали Бельгию одним из главных фаворитов.
Но за год
Дания
У еще одного нашего соперника по группе тоже
Харейде важен для сборной Дании. Он вернул ее в элиту, нашел комфортную позицию для Эриксена, с ним скандинавы лишь по пенальти проиграли хорватам в 1/8 финала чемпионата мира. Теперь возникает дилемма. Хьюлманн уже подписал контракт, который начнет действовать с лета 2020 года, но по отношению к Харейде будет несправедливо, если Дания выступит на чемпионате Европы без него. Что делать?
Гоша Чернов