Футболист сборной России: Казахстан редко переходил середину поля и создал нам проблемы

Источник: Reuters

Игра в Калининграде прошла 9 сентября 2019 года и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес.

— Чем объяснить, что с командами Кипра и Казахстана выездные матчи завершились разгромом соперников, а домашние — минимальной победой, причем казахстанцев дожали на последних минутах?

— Все просто. Играя дома перед своими зрителями, эти команды не отсиживались в обороне. раскрывались, оставляли свободные зоны в обороне, чем сборная России и пользовалась. Хотя в Нижнем Новгороде, играя против киприотов, в первые полчаса должны были забить три-четыре гола.

Казахстанцы в Калининграде создали гораздо больше проблем, играя вторым номером. Они вообще редко переходили середину поля. Хорошо, что Марио Фернандес забил в концовке. Хотя я до этого был уверен: забьем обязательно, — заявил Оздоев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Vgb9T5FArF0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.