Футболист сборной России: Казахстан редко переходил середину поля и создал нам проблемы
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев в интервью
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев в интервью
Игра в Калининграде прошла 9 сентября 2019 года и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес.
— Чем объяснить, что с командами Кипра и Казахстана выездные матчи завершились разгромом соперников, а домашние — минимальной победой, причем казахстанцев дожали на последних минутах?
— Все просто. Играя дома перед своими зрителями, эти команды не отсиживались в обороне. раскрывались, оставляли свободные зоны в обороне, чем сборная России и пользовалась. Хотя в Нижнем Новгороде, играя против киприотов, в первые полчаса должны были забить
Казахстанцы в Калининграде создали гораздо больше проблем, играя вторым номером. Они вообще редко переходили середину поля. Хорошо, что Марио Фернандес забил в концовке. Хотя я до этого был уверен: забьем обязательно, — заявил Оздоев.
Отметим, что Россия заняла второе место в группе I и вышла на Евро-2020, пропустив вперед лишь Бельгию, а Казахстан занял предпоследнее, пятое, место.