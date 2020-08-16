Лория: Перед матчем Бяков спрашивал: «Грузин, сколько там у Роналду», а потом забивал
Бывший капитан и вратарь сборной Казахстана Давид Лория рассказал о встрече с
Бывший капитан и вратарь сборной Казахстана Давид Лория рассказал о встрече с
В Instagram Лория опубликовал фото, на котором также запечатлен еще один
«Узнаете, ребят? Только Роналду забил больше Димы Бякова в отборе Евро-2008. Иногда перед игрой он у меня спрашивал: “Грузин, сколько там у Роналду?”. И когда спрашивал, то обязательно забивал», — рассказал Лория.
В отборе на Евро-2008 сборная Казахстана набрала 10 очков и заняла шестое место в группе, опередив Армению и Азербайджана. Победителем стала Польша, а вместе с ней из группы А вышла Португалия.
Лучшим бомбардиром группы А стал Роналду, забивший восемь голов, а вторым по результативности оказался Бяков — пять мячей.
Лучшим бомбардиром всего цикла стал Дэвид Хили из сборной Северной Ирландии, а Бяков раздели седьмое место вместе с 13 игроками, среди которых оказались такие известные футболисты, как украинец Андрей Шевченко, немец Мирослав Клозе, итальянец Лука Тони, турок Хакан Шукюр, англичанин Питер Крауч и другие.