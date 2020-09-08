Глушенков — новая звезда российской молодежки. Но сборная U21 проиграла важнейший матч в отборе к Евро
Есть шанс пролететь мимо финального турнира.
Есть шанс пролететь мимо финального турнира.
Пока все следили за матчами сборной России в Лиге наций и обсуждали все — от Шунина в воротах до необходимости омоложения состава — молодежная сборная России проходит важнейший этап отбора на Евро-2021.
4 сентября команда Михаила Галактионова победила Болгарию 2:0, что позволило сборной России занять первое место с 17 очками после 7 игр. На втором месте сборная Польши с 13 очками в 6 играх, и именно в гостевом матче с поляками у нашей молодежки был отличный шанс максимально приблизиться к выходу в финальную стадию.
Только Галактионову прежде надо было решить проблему с составом — Федор Чалов и Игорь Дивеев получили травмы, что серьезно ударило по атакующему и защитному потенциалу команды. В итоге двух «армейцев» заменила спартаковская пара Маслов — Глушенков.
Глушенков был самым активным игроком сборной в первом тайме. Максим много брали игру на себя, обводил один в один и бил по воротам. Правда, над продуктивностью ему еще предстоит серьезно поработать. Плюс Глушенков заработал опаснейший штрафной, с которого чуть не забил Иван Обляков — мяч прошел чуть выше перекладины. Учитывая победный гол спартаковца в игре с Болгарией, можно называть его одним из лидеров молодежки на данный момент.
Еще один герой сборной — центральный защитник «Динамо» Роман Евгеньев, который в отсутствие Дивеева взял на себя лидерские функции в обороне и качественно подчищал за партнерами, а в середине первого тайма и вовсе приложился с дальней дистанции.
В целом сборная России контролировала ход игры в первом тайме и не допустила опасных моментов у ворот Матвея Сафонова. Но после получаса игры темп заметно упал. А еще был неприятный эпизод, в котором спартаковец Маслов чуть не вывел из строя армейца Облякова в преддверии дерби.
В концовке второго тайма Глушенков получил повреждение после столкновения с соперником. Максим доиграл до перерыва, но на второй тайм вместо него вышел
После этого Михаил Галактионов внес серию изменений в состав — вместо Кучаева, Ломовицкого и Умярова на поле вышли Уткин, Лесовой и Глебов. С 60-й минуты сборная России снова взяла игру под контроль и создала несколько опасных моментов: сначала Игнатьев чуть не наказал поляков за неудачную передачу вратарю, но с острого угла покатил мяч вдоль пустых ворот. Чуть позже очень опасно бил Уткин после комбинации на правом фланге, а на 75-й минуте только польский защитник вынес мяч из ворот после удара Сулейманова.
Здорово на исполнение бил и Лесовой, но после перерыва мяч у российской молодежки упорно отказывался идти в створ. В самой концовке роскошный шанс был у Игнатьева, но польский вратарь Радослав Маецки оказался очень хорош один в один.
Поражение 0:1 не стало катастрофой. За два тура до финиша сборная России опережает Польшу на одно очко. Но у поляков еще игра в запасе — впереди матчи с Сербией, с очень средней командой Болгарии и аутсайдером группы Литвой. Находящаяся на третьем месте сборная Сербии уже не претендует ни на что, потому сборной России теперь обязательно надо обыгрывать Эстонию и Литву, чтобы обеспечить себе выход с первого места. В теории можно попасть на финальный турнир и со второго, но для этого нужно оказаться в пятерке лучших команд, занявших второе место. В общем, никаких гарантий не будет. Первое поражение в группе сильно ударило по шансам российской молодежки оказаться на Евро. Учитывая силу состава нынешней команды, непопадание на турнир будет катастрофой.