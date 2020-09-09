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13:03 (мск), источник: БЕЛТА

Матч футболистов молодежных сборных Беларуси и Португалии может состояться в ноябре

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочный матч молодежного чемпионата Европы 2021 года по футболу между сборными Португалии и Беларуси перенесен. Рассматривается возможность его проведения в ноябре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Встреча в португальском Оэйраше должна была состояться 8 сентября, но была отложена из-за подозрения на COVID-19 у нескольких игроков белорусской команды. Проведенные вчера тесты показали положительный результат. В настоящий момент АБФФ прорабатывает варианты скорейшего возвращения команды Сергея Яромко в Беларусь.

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В первом круге этого турнира белорусы уступили португальцам в Жодино с результатом 0:2. В прошлом туре белорусы там же потерпели крупное поражение от команды Нидерландов — 0:7, а португальские футболисты разгромили в гостях киприотов — 4:0. Вчера нидерландская «молодежка» переиграла в Алмере норвежскую сборную со счетом 2:0 и закрепилась на первом месте.

Турнирное положение в седьмой квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды — 18 очков (6 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (6).

Свой следующий поединок белорусские футболисты должны провести 9 октября в Жодино против команды Кипра.

В финальную стадию молодежного первенства континента выйдут победители девяти квалификационных групп и пять лучших команд, занявших вторые места. Решающие матчи ЧЕ пройдут на футбольных аренах Венгрии и Словении. Сначала с 24 по 31 марта 2021 года состоятся матчи группового этапа, затем с 31 мая по 6 июня — встречи плей-офф.

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