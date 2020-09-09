Матч футболистов молодежных сборных Беларуси и Португалии может состояться в ноябре

Встреча в португальском Оэйраше должна была состояться 8 сентября, но была отложена из-за подозрения на COVID-19 у нескольких игроков белорусской команды. Проведенные вчера тесты показали положительный результат. В настоящий момент АБФФ прорабатывает варианты скорейшего возвращения команды Сергея Яромко в Беларусь.

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В первом круге этого турнира белорусы уступили португальцам в Жодино с результатом 0:2. В прошлом туре белорусы там же потерпели крупное поражение от команды Нидерландов — 0:7, а португальские футболисты разгромили в гостях киприотов — 4:0. Вчера нидерландская «молодежка» переиграла в Алмере норвежскую сборную со счетом 2:0 и закрепилась на первом месте.

Турнирное положение в седьмой квалификационной группе сейчас таково: Нидерланды — 18 очков (6 матчей), Португалия — 12 (5), Норвегия — 10 (7), Беларусь — 8 (6), Кипр — 4 (6), Гибралтар — 0 (6).

Свой следующий поединок белорусские футболисты должны провести 9 октября в Жодино против команды Кипра.