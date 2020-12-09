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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана узнала соперников по отбору на Евро-2022

Матчи пройдут в следующем году.

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-22 среди команд U-17, сообщает KazFootball.kz.

Юношеская сборная Казахстана попала в группу 11, где сыграет против сборных Португалии, Украины и Уэльса.

Отборочные матчи пройдут в период с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В элитный раунд выйдут две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучших команды из числа занявших третьи места по результатам встреч с первой и второй сборными своей группы.

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