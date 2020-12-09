Юношеская сборная Казахстана узнала соперников по отбору на Евро-2022

Отборочные матчи пройдут в период с 1 июля по 16 ноября 2021 года. В элитный раунд выйдут две сильнейшие сборные каждой группы, а также четыре лучших команды из числа занявших третьи места по результатам встреч с первой и второй сборными своей группы.