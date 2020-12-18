УЕФА отменил первенство Европы для игроков до 17 лет из-за коронавируса

Финальная часть мужского первенства Европы для игроков до 17 лет должна была пройти в мае 2021 года на Кипре, женского турнира — в мае 2021 года на Фарерских островах.

Также исполком УЕФА решил, что первенства Европы для игроков до 19 лет сезона-2020/21 у мужчин и женщин состоятся. Матчи финальной части турнира у мужчин запланированы на июль в Румынии, у женщин — на июль/август в Белоруссии.