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13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА отменил первенство Европы для игроков до 17 лет из-за коронавируса

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исполком УЕФА отменил проведение мужского и женского первенств Европы сезона-2020/21 для игроков до 17 лет из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте союза.

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Источник: Спорт РИА Новости

Финальная часть мужского первенства Европы для игроков до 17 лет должна была пройти в мае 2021 года на Кипре, женского турнира — в мае 2021 года на Фарерских островах.

Также исполком УЕФА решил, что первенства Европы для игроков до 19 лет сезона-2020/21 у мужчин и женщин состоятся. Матчи финальной части турнира у мужчин запланированы на июль в Румынии, у женщин — на июль/август в Белоруссии.

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