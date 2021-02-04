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11:54 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: Россия готова к тестированию болельщиков перед матчами ЧЕ по футболу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская сторона готова к тестированию болельщиков на коронавирус перед матчами чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам перед началом конференции Российского футбольного союза рассказал гендиректор российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля, четыре матча будут сыграны в Санкт-Петербурге.

«Вакцинацию [на встрече с участием представителей оргкомитетов турнира] мы не обсуждали. Очень сложный вопрос, к тому же все завязано на политические аспекты: кто чью вакцинацию признает или не признает, будет ли паспорт вакцинации, — сказал Сорокин. — Вопрос выносится за скобки, но российская сторона заявила УЕФА, что готова теоретически к тестированию болельщиков. Такая практика уже есть при проведении форумов в России и в плане проверки сертификатов, справок тестирования».

До 26 января болельщики могли подать заявление на возврат денег за билеты. «С точки зрения персонала мы готовы такому решению, чтобы максимально создать атмосферу праздника. Очень жалко будет возвращать билеты, это всегда неприятно для организаторов», — отметил он.

УЕФА рассматривает варианты проведения матчей турнира при полной заполняемости стадионов, в условиях ограничительных мер при заполняемости на 50−100%, 20−30% или без зрителей.

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