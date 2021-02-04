Сорокин: Россия готова к тестированию болельщиков перед матчами ЧЕ по футболу

«Вакцинацию [на встрече с участием представителей оргкомитетов турнира] мы не обсуждали. Очень сложный вопрос, к тому же все завязано на политические аспекты: кто чью вакцинацию признает или не признает, будет ли паспорт вакцинации, — сказал Сорокин. — Вопрос выносится за скобки, но российская сторона заявила УЕФА, что готова теоретически к тестированию болельщиков. Такая практика уже есть при проведении форумов в России и в плане проверки сертификатов, справок тестирования».