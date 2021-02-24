УЕФА отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года из-за коронавируса
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. УЕФА отменил чемпионаты Европы по футболу 2021 года среди юношей и девушек до 19 лет
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. УЕФА отменил чемпионаты Европы по футболу 2021 года среди юношей и девушек до 19 лет
Мужской турнир должна была принять Румыния (с 30 июня по 13 июля), женский — Белоруссия (с 21 июля по 2 августа). Ранее в октябре УЕФА отменил проведение элитного и финального раундов юношеского чемпионата Европы по футболу-2019/20 (для игроков до 19 лет) в Северной Ирландии.
«Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение отменить розыгрыш чемпионатов
Также исполнительный комитет УЕФА в связи с эпидемиологическим положением в Белоруссии принял решение найти альтернативное место проведения для финальной стадии