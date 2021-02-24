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12:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года из-за коронавируса

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. УЕФА отменил чемпионаты Европы по футболу 2021 года среди юношей и девушек до 19 лет из-за коронавирусных ограничений, сообщается на официальном сайте организации.

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Мужской турнир должна была принять Румыния (с 30 июня по 13 июля), женский — Белоруссия (с 21 июля по 2 августа). Ранее в октябре УЕФА отменил проведение элитного и финального раундов юношеского чемпионата Европы по футболу-2019/20 (для игроков до 19 лет) в Северной Ирландии.

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«Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение отменить розыгрыш чемпионатов из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований. Принимая это решение, исполком руководствовался тем, что при нынешних правительственных ограничениях путешествия команд и проведение мини-турниров становятся чрезвычайно трудными. В ходе консультаций национальные ассоциации поддержали данное решение», — говорится в сообщении.

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Также исполнительный комитет УЕФА в связи с эпидемиологическим положением в Белоруссии принял решение найти альтернативное место проведения для финальной стадии мини-футбольной Лиги чемпионов-2020/21, которая должна была пройти с 28 апреля по 3 мая в Минске, и в итоге передал турнир Загребу.

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