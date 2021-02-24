УЕФА отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года из-за коронавируса

Мужской турнир должна была принять Румыния (с 30 июня по 13 июля), женский — Белоруссия (с 21 июля по 2 августа). Ранее в октябре УЕФА отменил проведение элитного и финального раундов юношеского чемпионата Европы по футболу-2019/20 (для игроков до 19 лет) в Северной Ирландии.

«Исполнительный комитет УЕФА принял сегодня решение отменить розыгрыш чемпионатов из-за пандемии COVID-19 и ее влияния на проведение соревнований. Принимая это решение, исполком руководствовался тем, что при нынешних правительственных ограничениях путешествия команд и проведение мини-турниров становятся чрезвычайно трудными. В ходе консультаций национальные ассоциации поддержали данное решение», — говорится в сообщении.

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