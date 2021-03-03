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15:40 (мск), источник: ТАСС

Серию комиксов о футболистах сборной России представили в Петербурге за 100 дней до Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Серия цветных комиксов об игроках сборной России по футболу представлена в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, посвященных 100 дням до старта чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: AP 2020

Санкт-Петербург в рамках турнира примет три матча группового этапа, включая две игры сборной России, а также матч ¼ финала.

Первая серия посвящена капитану национальной команды Артему Дзюбе. В комиксах рассказывается о том, как футболисту было сложно найти спортивную секцию, о проблемах в школе и важной роли первого тренера.

Также оргкомитет подготовил аудиоэкскурсию по Санкт-Петербургу для болельщиков, гостей и жителей города. «Мы подготовили проект, который станет центральным среди наших интернет-проектов, — “Санкт-Петербург футбольный”. Сделали исторический гид по Петербургу, пытаемся рассмотреть город через призму развития футбола. Нашими гидами выступили знаковые фигуры», — отметил гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах.

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