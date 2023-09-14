УЕФА «наказал» Казахстан после четвертой победы в отборе на Евро-2024

Главным нарушителем стала сборная Казахстана. Подопечные Магомеда Адиева за шесть проведенных игр совершили 92 фола, став абсолютным лидером по данному показателю. В пассиве казахстанских футболистов 17 желтых карточек и одна красная.

Ближайшие преследователи — сборные Люксембурга (82 фола, 17 желтых), Лихтенштейна (74 фолы, 10 желтых) и Исландии (74 фола, 15 желтых и 2 красные).

Отметим, что главным нарушителем в отборе Евро-2024 стал футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов — в шести матчах он сфолил 15 раз и по этому показателю делит первое место с хавбеком сборной Люксембурга Данелем Синани.

После шести туров сборная Казахстана с рекордными 12 очками занимает четвертое место в группе, уступая Финляндии (12) по дополнительным показателям. Лидируют Словения и Дания (по 13).