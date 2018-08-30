Bild: УЕФА в 2021 году организует третий еврокубковый турнир
ТАСС, 30 августа. Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
ТАСС, 30 августа. Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Новый турнир станет третьим по силе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как отмечается, за счет появления этого турнира УЕФА планирует сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд. Это позволит улучшить привлекательность Лиги Европы для рекламодателей и болельщиков.
Появление нового турнира позволит клубам из менее конкурентоспособных чемпионатов принимать участие в еврокубках. Турнир будет именоваться Кубком Европы, в число участников войдут 32 команды.
С середины ХХ века и до конца 1990-х годов проводилось три еврокубковых турнира — Лига чемпионов, Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.