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18:40 (мск), источник: ТАСС

Bild: УЕФА в 2021 году организует третий еврокубковый турнир

ТАСС, 30 августа. Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включит третий еврокубковый турнир в календарь сезона-2021/22. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Источник: AP 2018

Новый турнир станет третьим по силе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как отмечается, за счет появления этого турнира УЕФА планирует сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд. Это позволит улучшить привлекательность Лиги Европы для рекламодателей и болельщиков.

Появление нового турнира позволит клубам из менее конкурентоспособных чемпионатов принимать участие в еврокубках. Турнир будет именоваться Кубком Европы, в число участников войдут 32 команды.

С середины ХХ века и до конца 1990-х годов проводилось три еврокубковых турнира — Лига чемпионов, Кубок УЕФА (позднее переименованный в Лигу Европы) и Кубок обладателей кубков, который был упразднен в 1999 году.

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