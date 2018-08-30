Bild: УЕФА в 2021 году организует третий еврокубковый турнир

Источник: AP 2018

Новый турнир станет третьим по силе после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как отмечается, за счет появления этого турнира УЕФА планирует сократить состав участников Лиги Европы с 48 до 32 команд. Это позволит улучшить привлекательность Лиги Европы для рекламодателей и болельщиков.

Появление нового турнира позволит клубам из менее конкурентоспособных чемпионатов принимать участие в еврокубках. Турнир будет именоваться Кубком Европы, в число участников войдут 32 команды.