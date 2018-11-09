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16:33 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы

ТАСС, 9 ноября. Бразильский полузащитник российского футбольного клуба «Краснодар» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

В четверг «Краснодар» на своем поле одержал волевую победу над бельгийским «Стандардом» со счетом 2:1, Вандерсон стал автором победного гола.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 8.11.2018, 20:55
Краснодар
2Стандард Л1

Полностью команда недели выглядит следующим образом: Андрес Фернандес («Вильярреал», Испания), Киран Тирни («Селтик», Шотландия), Тин Едвай («Байер», Германия), Сергей Миколенко («Динамо», Украина), Константинос Цимикас, Костас Фортунис (оба — «Олимпиакос», Греция), Матьё Вальбуэна («Фенербахче», Турция), Мият Гачинович («Айнтрахт», Германия), Вандерсон («Краснодар», Россия), Эмилио Селая («Аполлон», Кипр), Такуми Минамино («Зальцбург», Австрия).

В турнирной таблице группы J «Краснодар» занимает первое место, набрав в четырех матчах 9 очков.

В следующем матче турнира российская команда 29 ноября примет турецкий «Акхисар».

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