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13 декабря, источник: Sport24

«Спартак» проиграл 17-й команде Испании. Теперь у Кононова не будет евровесны

0:2 от «Вильярреала».

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Источник: Sport24

В составе «Спартака» на последний матч в 2018-го — ни одного сюрприза. Все сильнейшие (и здоровые) — на поле. Глушаков по-прежнему капитан, несмотря на то, что пугал жену министром иностранных дел и грозился уехать в Грозный.

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А вот основа «Вильярреала» немного отличалась от той, что играла в последних матчах. Неудивительно: испанцы за три дня до игры уволили Хавьер Кальехо. Новый тренер — Луис Гарсия Пласа — раньше тренировал дубль команды, поэтому в составе очень много молодежи.

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«Спартак» приехал в Испанию побеждать. Любой другой результат оставлял команду Кононова без евровесны. «Вильярреал» при любых раскладах устраивала и ничья.

Тем не менее, именно испанцы поначалу выглядели намного бодрее «Спартака». Гол пришел с фланга Мельгарехо, который заигрался и уже забыл, как обороняться. Его автор — 19-летний нигериец Самуэль Чуквезе.

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После пропущенного гол «Спартак» забегал активнее, но за первый тайм создал полмомента после прострела Попова. А сразу после перерыва «Вильярреал» забил второй. На этот раз на своем фланге провалился Рассказов, которого Карл Токо-Экамби обыграл в стеночку как ребенка.

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Ташаев, Роша и Ананидзе — наверное, самый неочевидный выбор Кононова при заменах. Ни один из полузащитников атаку «Спартака» не усилил, а «Вильярреал» спокойно заканчивал игру. Совсем спокойно, если бы не прямая красная карточка Хауме Косте за дикий фол на Жано в добавленное время.

«Вильярреал» не проиграл ни одного матча в Лиге Европы. 2 победы и 4 ничьи — результат команды, которая в Ла Лиге сейчас плетется на 17-м месте, в шаге от стыков. Тем не менее, испанцы вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места, на втором — «Рапид», который обыграл в параллельном матче «Рейнджерс» (1:0).

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«Спартак» в 12-й раз подряд проиграл команде, у которой только сменился тренер. А ведь мы предупреждали. С одной из задач, выйти в плей-офф Лиги Европы, Олег Кононов уже не справился. У нового тренера еще две: выиграть Кубок России и попасть в тройку в Премьер-лиге.

Вильярреал 2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
13.12.2018, 20:55 Групповой турнир: Группа G Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Луис Гарсиа Пласа Олег Кононов
Голы
11′ Самуэль Чиквуэзе 30
48′ Карл Токо-Экамби (Пабло Форнальс) 17
Составы
90+2′ Морено Андрес Фернандес 13
Перес Марио Гаспар (к) 2
90′ Коста Хорда Хауме 11
71′ Соберон Альваро Гонсалес 3
Виктор Руис 6
Пабло Форнальс 8
Хави Фуэго 18
Сантьяго Касерес 5
80′ Самуэль Чиквуэзе 30
Санти Касорла 19
76′ Херард Морено 7
Альфонсо Педраса 16
72′ Карл Токо-Экамби 17
Карлос Бакка 9
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия 90′
29 Илья Кутепов 90+1′
8 Денис Глушаков (к)
71 Ивелин Попов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 85′
27 Александр Ломовицкий 55′ 22′
88 Александр Ташаев
94 Софьян Ханни 67′
99 Педро Роша
12 де Соуза Луиз Адриану 74′
7 Джано Ананидзе
Статистика
2 Желтые карточки 4
1 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 6
17 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 6
16 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Андрис Трейманис (Латвия)
Боковой судья Харалдс Гудерманис (Латвия)
Боковой судья Алексей Спасенников (Латвия)
За воротами Александр Голубев (Латвия)
За воротами Эдгар Мальцев (Латвия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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