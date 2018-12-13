«Спартак» проиграл 17-й команде Испании. Теперь у Кононова не будет евровесны
0:2 от «Вильярреала».
0:2 от «Вильярреала».
В составе «Спартака» на последний матч в 2018-го — ни одного сюрприза. Все сильнейшие (и здоровые) — на поле. Глушаков
А вот основа «Вильярреала» немного отличалась от той, что играла в последних матчах. Неудивительно: испанцы за три дня до игры уволили Хавьер Кальехо. Новый тренер — Луис Гарсия Пласа — раньше тренировал дубль команды, поэтому в составе очень много молодежи.
«Спартак» приехал в Испанию побеждать. Любой другой результат оставлял команду Кононова без евровесны. «Вильярреал» при любых раскладах устраивала и ничья.
Тем не менее, именно испанцы поначалу выглядели намного бодрее «Спартака». Гол пришел с фланга Мельгарехо, который заигрался и уже забыл, как обороняться. Его автор — 19-летний нигериец Самуэль Чуквезе.
После пропущенного гол «Спартак» забегал активнее, но за первый тайм создал полмомента после прострела Попова. А сразу после перерыва «Вильярреал» забил второй. На этот раз на своем фланге провалился Рассказов, которого Карл
Ташаев, Роша и Ананидзе — наверное, самый неочевидный выбор Кононова при заменах. Ни один из полузащитников атаку «Спартака» не усилил, а «Вильярреал» спокойно заканчивал игру. Совсем спокойно, если бы не прямая красная карточка Хауме Косте за дикий фол на Жано в добавленное время.
«Вильярреал» не проиграл ни одного матча в Лиге Европы. 2 победы и 4 ничьи — результат команды, которая в Ла Лиге сейчас плетется на 17-м месте, в шаге от стыков. Тем не менее, испанцы вышли в
«Спартак» в 12-й раз подряд проиграл команде, у которой только сменился тренер. А ведь мы предупреждали. С одной из задач, выйти в
|Вильярреал
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2:0
Первый тайм: 1:0
|Спартак
|Луис Гарсиа Пласа
|Олег Кононов
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|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|6
|17
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Андрис Трейманис (Латвия)
|Боковой судья
|Харалдс Гудерманис (Латвия)
|Боковой судья
|Алексей Спасенников (Латвия)
|За воротами
|Александр Голубев (Латвия)
|За воротами
|Эдгар Мальцев (Латвия)