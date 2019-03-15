Коэффициенты УЕФА: Россия показала худший результат за 9 лет

В нынешнем сезоне Россия набрала в рейтинге ассоциаций УЕФА всего лишь 7,583 балла. Это худший результат с сезона-2009/10, когда российские клубы пополнили копилку на 6,166 балла.
1. Испания — 101,855
2. Англия — 80,034
3. Италия — 74,583
4. Германия — 71,213
5. Франция — 58,498
6. Россия — 50,549
7. Португалия — 47,832.
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Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.
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