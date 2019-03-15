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10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Коэффициенты УЕФА: Россия показала худший результат за 9 лет

В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а «Зенит» в гостях проиграл другой испанской команде — «Вильярреалу» (1:2). Оба российских клуба не смогли выйти в следующий раунд и покидают турнир.

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Источник: AFP 2019

В нынешнем сезоне Россия набрала в рейтинге ассоциаций УЕФА всего лишь 7,583 балла. Это худший результат с сезона-2009/10, когда российские клубы пополнили копилку на 6,166 балла.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 101,855
2. Англия — 80,034
3. Италия — 74,583
4. Германия — 71,213
5. Франция — 58,498
6. Россия — 50,549
7. Португалия — 47,832.

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Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

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