Коэффициенты УЕФА: Россия показала худший результат за 9 лет

Источник: AFP 2019

В нынешнем сезоне Россия набрала в рейтинге ассоциаций УЕФА всего лишь 7,583 балла. Это худший результат с сезона-2009/10, когда российские клубы пополнили копилку на 6,166 балла.

Рейтинг ассоциаций УЕФА:

1. Испания — 101,855

2. Англия — 80,034

3. Италия — 74,583

4. Германия — 71,213

5. Франция — 58,498

6. Россия — 50,549

7. Португалия — 47,832.

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Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.

Шестое место даёт стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов.

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