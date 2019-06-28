«Милан» не примет участия в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за финансового fair play

В середине декабря прошлого года арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов постановила, что если «Милан» не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то команда будет исключена из турниров под эгидой УЕФА на два сезона. Ранее сообщалось, что «Милан» планирует отказаться от участия в еврокубках в следующем сезоне, чтобы получить отсрочку для решения финансовых проблем.