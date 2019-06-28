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14:33 (мск), источник: ТАСС

«Милан» не примет участия в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за финансового fair play

ТАСС, 28 июня. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал соглашение между итальянским футбольным клубом «Милан» и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что команда не примет участия в европейских клубных турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2019/20.

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Источник: AP 2019

В середине декабря прошлого года арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов постановила, что если «Милан» не будет соответствовать критериям безубыточности к 30 июня 2021 года, то команда будет исключена из турниров под эгидой УЕФА на два сезона. Ранее сообщалось, что «Милан» планирует отказаться от участия в еврокубках в следующем сезоне, чтобы получить отсрочку для решения финансовых проблем.

«Милан» и УЕФА пришли к соглашению, которое подразумевает неучастие клуба в еврокубках в течение одного сезона. Клуб не выполнил принцип безубыточности в период мониторинга (сезоны-2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2018/19), из-за чего финансовая палата УЕФА провела расследование в отношении итальянской команды.

В прошедшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии, которое обеспечивало команде право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. Место «Милана» в групповом этапе займет итальянская «Рома» (6-е место в чемпионате Италии), а «Торино», занявший 7-е место, сыграет в квалификационном раунде Лиги Европы.

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