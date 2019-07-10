Футболисты БАТЭ сыграли вничью 1:1 с «Пястом» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Источник: БЕЛТА

Голами в прошедшей встрече на «Борисов-Арене» отличились: у гостей Петр Пажишек, у хозяев Станислав Драгун, который на 64-й минуте сделал цифры на табло равными.

Польский клуб на старте матча выглядел увереннее в атаке, в то время как в обороне у борисовчан часто возникали ошибки. В итоге на 36-й минуте Петр Пажишек после очередного удара по воротам голкипера белорусской команды Антона Чичкана вовремя сыграл на добивании и вывел «Пяст» вперед — 1:0.

БАТЭ только после перерыва сумел наладить игру в нападении. Опасно воротам соперника угрожал Игорь Стасевич, а на 64-й минуте удача улыбнулась Станиславу Драгуну, который точным ударом переправил мяч в польские ворота — 1:1.

Однако доиграть матч до финального свистка одному из ключевых игроков борисовской дружины не удалось. На 90-й минуте Драгун получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. В итоге полузащитник не сможет помочь БАТЭ в ответной игре с «Пястом» в Польше через неделю.