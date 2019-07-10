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10 июля, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сыграли вничью 1:1 с «Пястом» в домашнем матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ сыграли вничью с польским «Пястом» со счетом 1:1 в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Голами в прошедшей встрече на «Борисов-Арене» отличились: у гостей Петр Пажишек, у хозяев Станислав Драгун, который на 64-й минуте сделал цифры на табло равными.

Польский клуб на старте матча выглядел увереннее в атаке, в то время как в обороне у борисовчан часто возникали ошибки. В итоге на 36-й минуте Петр Пажишек после очередного удара по воротам голкипера белорусской команды Антона Чичкана вовремя сыграл на добивании и вывел «Пяст» вперед — 1:0.

БАТЭ только после перерыва сумел наладить игру в нападении. Опасно воротам соперника угрожал Игорь Стасевич, а на 64-й минуте удача улыбнулась Станиславу Драгуну, который точным ударом переправил мяч в польские ворота — 1:1.

Однако доиграть матч до финального свистка одному из ключевых игроков борисовской дружины не удалось. На 90-й минуте Драгун получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. В итоге полузащитник не сможет помочь БАТЭ в ответной игре с «Пястом» в Польше через неделю.

Повторная встреча состоится 17 июля в Гливице (Польша). Победитель этого противостояния во втором квалификационном раунде встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия).

БАТЭ
1:1
Первый тайм: 0:1
Пяст
Футбол, Лига чемпионов, 1-й отборочный раунд10.07.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаВальдемар Форналик
Голы
Станислав Драгун64′
6168236′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМете Калкаван(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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