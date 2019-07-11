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11 июля, источник: ТАСС

Футболисты «Нефтчи» победили «Сперанцу» в первом матче первого квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС, 11 июля. Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» обыграл молдавскую «Сперанцу» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Нефтчи». «Сперанца» являлась номинальным хозяином поля, однако игра прошла на арене «Нефтчи», поскольку стадион молдавского клуба не пригоден для проведения еврокубковых матчей. Ответная встреча команд пройдет 18 июля.

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Победитель этой пары станет соперником российского «Арсенала», который дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. В первом матче тульский клуб примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

Всего на четверг запланированы 43 игры. В завершившихся матчах армянский «Пюник» дома сыграл вничью с македонским «Шкупи» (3:3), белорусский «Витебск» проиграл в гостях финскому клубу КуПС (0:2), шведский «Мальмё» дома разгромил «Баллимину» из Северной Ирландии (7:0), белорусское «Динамо» (Минск) сыграло в гостях вничью с «Лиепалой» (1:1) из Латвии, кипрский «Аполлон» обыграл в гостях литовский «Кауно Жальгирис» (2:0), грузинское «Динамо» (Тбилиси) одержало дома разгромную победу над «УЕ Энгордани» из Андорры (6:0).

Ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 16—18 июля. В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда (жеребьевка состоится 22 июля, матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка — 30 августа, первый тур — 19 сентября).

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