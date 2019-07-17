«Большие шансы на успех». Экс-легионер «Астаны» назвал сильные стороны ЧФР и сделал прогноз на ответный матч Лиги чемпионов

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Первая игра на «Астана Арене» завершилась минимальной победой отечественного чемпиона — 1:0. Единственный гол забил Евгений Постников.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1-й отборочный раунд, 17.07.2019, 21:00 ЧФР - Астана -

— У «Астаны» большие шансы на успех, — считает форвард. — Счет 1:0 в домашней встрече дает преимущество. Теперь важно хорошо отзащищаться и воспользоваться шансом в контратаке. «Астана» обычно хорошо себя чувствует в такой ситуации. Думаю, у «Астаны» будут шансы и забить гол.

— Какой результат вы предполагаете?

— 1:1 и «Астана» выходит в следующий раунд.

— А в чем опасен ЧФР?

— У них хорошее нападение. Есть добротные игроки с отличной техникой, но… Им будем противостоять «Астана» с довольно квалифицированной обороной. Я думаю, что у «Астаны» есть опыт участия в подобных встречах, и они могут защитить приемлемый для себя результат.

Напомним, ответный матч между «Астаной» и ЧФР пройдет в ночь с 17 на 18 июля в Румынии. Накануне главный тренер столичной команды Роман Григорчук назвал возможную причину поражения румын в первом матча, а его визави Дан Петреску рассказал о «помощи» алматинского «Кайрата» в противостоянии с чемпионом Казахстана.