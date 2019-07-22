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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Определились возможные соперники «Кайрата» и «Ордабасы» в третьем раунде Лиги Европы

Сегодня, 22 июля, состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой определятся возможные соперники казахстанских клубов.

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Шымкентский «Ордабасы» в случае прохода чешской «Млады Болеслав» будет несеяным и может попасть на одну из следующих команд: «Брага» (Португалия), «Алашкерт» (Армения) — «Стяуа» (Румыния), «Спартак» (Россия), «Мольде» (Норвегия) — «Чукарички» (Сербия), «Страсбур» (Франция) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль).

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Алматинский «Кайрат», которому еще предстоит пройти израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева), окажется в числе сеяных и может получить в соперники: «Аустрия» (Австрия), «Норрчепинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия), «Габала» (Азербайджан) — «Динамо» (Грузия), «Шахтер» (Беларусь) — «Эсбьерг» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).

Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 8 августа, ответные — 15 августа.

Напомним, что «Ордабасы» и «Кайрат» начнут матчи второго отборочного раунда Лиги Европы на выезде — 25 июля команды сыграют в Чехии и Израиле соответственно, а 1 августа — в Казахстане.

«Астана» же 23 июля сыграет в Андорре с местным клубом «Санта-Колома». Ответный матч пройдет в Нур-Султане 1 августа.

Напомним, столичный клуб попал в Лигу Европы после вылета из первого раунда Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей (2:3) румынскому ЧФР.

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