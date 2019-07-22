Определились возможные соперники «Кайрата» и «Ордабасы» в третьем раунде Лиги Европы
Сегодня, 22 июля, состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой определятся возможные соперники казахстанских клубов.
Сегодня, 22 июля, состоится жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой определятся возможные соперники казахстанских клубов.
Шымкентский «Ордабасы» в случае прохода чешской «Млады Болеслав» будет несеяным и может попасть на одну из следующих команд: «Брага» (Португалия), «Алашкерт» (Армения) — «Стяуа» (Румыния), «Спартак» (Россия), «Мольде» (Норвегия) — «Чукарички» (Сербия), «Страсбур» (Франция) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль).
Алматинский «Кайрат», которому еще предстоит пройти израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева), окажется в числе сеяных и может получить в соперники: «Аустрия» (Австрия), «Норрчепинг» (Швеция) — «Лиепая» (Латвия), «Габала» (Азербайджан) — «Динамо» (Грузия), «Шахтер» (Беларусь) — «Эсбьерг» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).
Первые матчи третьего отборочного раунда пройдут 8 августа, ответные — 15 августа.
Напомним, что «Ордабасы» и «Кайрат» начнут матчи второго отборочного раунда Лиги Европы на выезде — 25 июля команды сыграют в Чехии и Израиле соответственно, а 1 августа — в Казахстане.
«Астана» же 23 июля сыграет в Андорре с местным клубом «Санта-Колома». Ответный матч пройдет в
Напомним, столичный клуб попал в Лигу Европы после вылета из первого раунда Лиги чемпионов, где уступил по сумме двух матчей (2:3) румынскому ЧФР.