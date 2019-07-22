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15:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Драконы» и Зе Луиш с Маркано на пути «быков». Кто достался в соперники «Краснодару»?

Рассказываем о команде, с которой «Краснодар» встретится в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Жертвы «Ливерпуля»

«Порту» после нескольких бледных сезонов, казалось, нашел тренера своей мечты, выкупив у «Нанта» Сержиу Консейсау. Бывший игрок «драконов» с ходу привел команду к чемпионскому титулу, опередив «Бенфику» на семь очков. Правда, тогда же случились домашние 0:5 от «Ливерпуля» в плей-офф Лиги чемпионов, однако успехи на внутренней арене все компенсировали. В последнем же сезоне все получилось с точностью до наоборот.

Обойдя в группе главного еврокубка «Локомотив», «драконы» имеют все основания гордиться выходом в четвертьфинал, где они снова стали жертвой безжалостной команды Юргена Клоппа (0:2, 1:4). Вместе с тем в национальных турнирах, где были проиграны оба кубковых финала «Спортингу», прежней идиллии не было. Отчасти ее нарушило подписание контракта с Пепе. Естественно, ветеран приходил играть, поэтому Эдера Милитау сначала задвинули на правых фланг, а потом какое-то время и вовсе оставляли вне заявки в дисциплинарных целях. Консейсау настолько увлекся воспитанием бразильца, что проиграл дома ключевой домашний матч «Бенфике» (1:2) и фактически подарил чемпионство принципиальному сопернику.

Старый знакомый Зе

Кто был прав, показали не только результаты. Милитау в итоге перешел в «Реал» за 50 миллионов евро и получил вызов в сборную Бразилии на победный для пентакампеонов Кубок Америки. Впрочем, все это не поколебало позиций главного тренера, и «Порту» выполнил желание наставника, купив за серьезные для себя деньги Зе Луиша. Бывший спартаковец играл у Косейсау еще в «Браге», и его красивейший гол в недавнем контрольном матче показал, что Зе станет одной из ключевых фигур в новой версии «драконов».

Пожалуй, линия атаки — единственная, где у «Порту» сейчас нет проблем. Зе Луиш, как показывают спарринги, скорее будет играть в связке с другим нападающим и действовать в оттяжке. Первый номер в рейтинге форвардов — Тикинью Соареш. Ходят слухи, что им интересуются в Китае, хотя никакой конкретики нет. Но даже если он уедет в Поднебесную, никуда не денется Марега. Этого мощного футболиста хорошо запомнил «Локомотив», пропустивший от малийца в каждом из матчей группового раунда прошлой чемпионской лиги. Кроме того, есть камерунец Абубакар, пропустивший значительную часть прошлого сезона из-за травмы.

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Сердце Касильяса

Теперь — о проблемах. Одна из них едва не обернулась трагедией, но, к счастью, перенесший на тренировке сердечный приступ Икер Касильяс после операции идет на поправку. Правда, играть легендарный испанец пока не может. Поэтому, начав работу на предсезонке, он будет занят административной работой, суть которой заключается в обеспечении связи между командой, тренерами и руководством клуба. А так как «Порту» покинул опытный бразилец Фабиану, пока пост первого номера доверен 20-летнему воспитаннику «драконов» Диогу Коште.

Тем временем скауты лихорадочно ищут сильного вратаря. Хотя, это лишь одна из задач по усилению команды. После продажи Милитау и ухода в «Атлетико» Фелипе есть тревога за центр обороны, где в компанию к Пепе добавился вернувшийся на «Драгау» экс-защитник «Рубина» Маркано. Осиротела и средняя линия, где теперь нет отказавшегося продлевать контракт Брахими и Эрреры. Заменить мексиканца, который теперь будет играть у Диего Симеоне в Мадриде, сложнее всего, и сейчас это делает игравший прежде в ПАОК Сержиу Оливейра. А вот потерю Брахими может с легкостью компенсировать звезда японского футбола Накадзима. Не просто так самураю доверили футболку с десятым номером. Кроме того, важно, что при всех пертурбациях удалось сохранить цементирующего опорную зону игрока португальской сборной Данилу Перейру.

Можно сказать, что «Порту» и «Краснодар» в плане перемен почти близнецы-братья. На стороне «драконов» опыт и все еще более яркий по именам состав. За «Краснодар» — дерзость новичков и уже стартовавший сезон. Остальное зависит от тренерских замыслов Консейсау и Мурада Мусаева, и от того, насколько быстро усвоят их идеи обновившиеся команды.

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