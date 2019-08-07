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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
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22:03 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл португальскому «Порту» со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре.

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Мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Впервые в стартовом составе «Краснодара» появился шведский нападающий Маркус Берг, на 62-й минуте вместо него вышел Ари. Берг дебютировал в составе команды 27 июля в игре чемпионата России против «Сочи» (3:0), выйдя на замену во втором тайме. В составе «Порту» на 74-й минуте на поле появился нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш, который этим летом перешел в португальскую команду из московского «Спартака».

Во вторник «Краснодар» объявил, что все 35 074 билета на игру с «Порту» были проданы. Итоговая посещаемость матча составила 34 874 зрителя.

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Для «Краснодара» этот матч стал первым в Лиге чемпионов. В еврокубках команда дебютировала в сезоне-2014/15, в квалификации Лиги Европы обыграв эстонский «Калев», венгерский «Диошдьёр» и испанский «Реал Сосьедад», а в группе с английским «Эвертоном», немецким «Вольфсбургом» и французским «Лиллем» заняв третье место. Лучшим результатом «Краснодара» в Лиге Европы является выход в 1/8 финала, до этой стадии клуб добирался дважды. В сезоне-2016/17 «Краснодар» в 1/8 финала уступил испанской «Сельте», в сезоне-2018/19 — испанской «Валенсии».

Ответный матч пройдет в Порту 13 августа. Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с победителем противостояния между турецким «Истанбулом» и греческим «Олимпиакосом». Проигравший клуб выступит в групповом этапе Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» в ответной игре должен побеждать с любым счетом, если основное время закончится победой «Краснодара» со счетом 1:0, будет назначено дополнительное время и в случае необходимости — серия пенальти.

Краснодар
0:1
Первый тайм: 0:0
Порту
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг7.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад МусаевСержиу Консейсау
Голы
Сержиу Оливейра89′
Составы команд
39Матвей Сафонов
32Агустин Марчесин
98Сергей Петров
18Вилсон Манафа
6Кристиан Рамирес
13Алекс Теллес
4Александр Мартынович
5Иван Маркано
5Урош Спаич
33Пепе
7Реми Кабелла
22Данилу Перейра
39′
52Тонни Вилена
27Сержиу Оливейра
10Вандерсон Масиэл
11Мусса Марега
77Руслан Камболов
28′72′
17Хесус Корона
64′85′
3Йон Гудни Фьолусон
25Отавиу
33Маркус Берг
62′
8Ромариу Баро
50′55′
9Арикленес да Силва Ари
7Луис Диас
21Юнес Намли
66′
29Франсиску Соарес
74′
93Магомед-Шапи Сулейманов
20Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
9Удары (всего)16
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
7Фолы11
8Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Штилер(Германия)
Боковой судьяРафаэль Фольтин(Германия)
Боковой судьяКристиан Гиттельманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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