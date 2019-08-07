«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

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Мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.

Впервые в стартовом составе «Краснодара» появился шведский нападающий Маркус Берг, на 62-й минуте вместо него вышел Ари. Берг дебютировал в составе команды 27 июля в игре чемпионата России против «Сочи» (3:0), выйдя на замену во втором тайме. В составе «Порту» на 74-й минуте на поле появился нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш, который этим летом перешел в португальскую команду из московского «Спартака».

Во вторник «Краснодар» объявил, что все 35 074 билета на игру с «Порту» были проданы. Итоговая посещаемость матча составила 34 874 зрителя.

Для «Краснодара» этот матч стал первым в Лиге чемпионов. В еврокубках команда дебютировала в сезоне-2014/15, в квалификации Лиги Европы обыграв эстонский «Калев», венгерский «Диошдьёр» и испанский «Реал Сосьедад», а в группе с английским «Эвертоном», немецким «Вольфсбургом» и французским «Лиллем» заняв третье место. Лучшим результатом «Краснодара» в Лиге Европы является выход в 1/8 финала, до этой стадии клуб добирался дважды. В сезоне-2016/17 «Краснодар» в 1/8 финала уступил испанской «Сельте», в сезоне-2018/19 — испанской «Валенсии».