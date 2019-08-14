Тренер: Победа «Краснодара» — хороший подарок Галицкому на день рождения

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Футболисты «Краснодара» во вторник на выезде обыграли «Порту» (3:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышли в раунд плей-офф. Президенту клуба Галицкому 14 августа исполнилось 52 года.

«Очень рады победе, хотим поздравить президента клуба Сергея Галицкого, у которого завтра день рождения, это будет хорошим подарком. Спасибо нашим болельщикам, которые добрались до Португалии, поддерживали нас в небольшом количестве. Думаю, что для них эта победа тоже очень многое значит», — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции, видеозапись которой доступна на канале «быков» в YouTube.

После первого тайма ответной встречи «Краснодар» вел со счетом 3:0.

«Что сказать по игре? Да, провели два разных тайма — начали довольно хорошо, исполнили свой стандарт, нам удались две очень хорошие контратаки, использовали их, мы умеем это делать, — добавил специалист. — Первый матч в Краснодаре был равным и по моментам, и по игре, а здесь нам удалось быстро забить, что повлияло на ход встречи и всего противостояния».

Следующим соперником «Краснодара», который впервые в своей истории выступает в Лиге чемпионов, станет греческий «Олимпиакос». Матч в Греции пройдет 21 августа, ответная игра состоится 27 августа. Победитель серии попадет в групповой этап турнира.