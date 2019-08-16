20-летний вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче с «Младой»
Голкипер «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание во время матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Млады» (1:0).
Голкипер «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание во время матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Млады» (1:0).
20-летний румын на несколько секунд оказался на газоне, но затем продолжил игру. Первое, что игрок спросил, когда пришел в сознание: «Гол был?».
|Йозеф Вебер
|Йонуц Панцыру
|90+1′
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Джонатан Лардо(Бельгия)