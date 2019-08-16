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09:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

20-летний вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче с «Младой»

Голкипер «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание во время матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Млады» (1:0).

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Источник: Reuters

20-летний румын на несколько секунд оказался на газоне, но затем продолжил игру. Первое, что игрок спросил, когда пришел в сознание: «Гол был?».

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0:1
Первый тайм: 0:0
Стяуа
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Adidas Arena (Mestsky)
Главные тренеры
Йозеф Вебер
Голы
Йонуц Панцыру90+1′
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0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяДжонатан Лардо(Бельгия)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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