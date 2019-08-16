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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан после рекордной победы «Астаны» в Лиге Европы не смог подняться в рейтинге коэффициентов УЕФА

Казахстан после ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы сохранил 25-е место в рейтинге клубных коэффициентов футбольных ассоциаций УЕФА, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

С еврокубкового сезона-2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона-2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне-2014/2015 вычитаются.

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Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 86.212 (2.857).

2. Англия — 74.748 (2.857).

3. Германия — 58.927 (2.857).

4. Италия — 58.510 (2.857).

5. Франция — 50.082 (2.500).

6. Россия — 42.716 (1.833).

7. Португалия — 41.349 (2.200).

8. Бельгия — 32.100 (1.800).

9. Украина — 30.600 (1.700).

10. Турция — 30.200 (1.600).

23. Израиль — 19.625 (2.375).

24. Беларусь — 18.625 (2.250).

25. Казахстан — 18.500 (2.625).

26. Азербайджан — 17.500 (2.125).

27. Польша — 16.500 (2.000).

28. Болгария — 15.625 (2,375).

* В скобках указан рейтинг текущего сезона.

Напомним, что «Астана» в третьем раунде квалификации Лиги Европы разгромила мальтийскую «Валлетту» с общим счетом 9:1 (5:1, 4:1) и установила свой личный рекорд в еврокубках.

Соперником «Астаны» в раунде плей-офф ЛЕ станет белорусский БАТЭ, который выбил боснийский «Сараево» — 2:1, 0:0. Победитель этой пары станет участником группы, а матчи пройдут 22 и 29 августа. Первую встречу на этой стадии казахстанский клуб сыграет дома.

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Валлетта
0:4
Первый тайм: 0:2
Астана
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд15.08.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ta' Qali National Stadium
Главные тренеры
Даррен АбдиллаРоман Григорчук
Голы
Роман Муртазаев25′
Марин Томасов37′
Роман Муртазаев68′
Марин Томасов89′
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяШтефан Клосснер(Швейцария)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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