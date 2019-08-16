Казахстан после рекордной победы «Астаны» в Лиге Европы не смог подняться в рейтинге коэффициентов УЕФА

Источник: Reuters

С еврокубкового сезона-2019/2020 коэффициенты клубов стран составляются на основании результатов всех клубов ассоциации в еврокубках с сезона-2015/2016, соответственно набранные очки в сезоне-2014/2015 вычитаются.

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Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 86.212 (2.857).

2. Англия — 74.748 (2.857).

3. Германия — 58.927 (2.857).

4. Италия — 58.510 (2.857).

5. Франция — 50.082 (2.500).

6. Россия — 42.716 (1.833).

7. Португалия — 41.349 (2.200).

8. Бельгия — 32.100 (1.800).

9. Украина — 30.600 (1.700).

10. Турция — 30.200 (1.600).

…

23. Израиль — 19.625 (2.375).

24. Беларусь — 18.625 (2.250).

25. Казахстан — 18.500 (2.625).

26. Азербайджан — 17.500 (2.125).

27. Польша — 16.500 (2.000).

28. Болгария — 15.625 (2,375).

* В скобках указан рейтинг текущего сезона.

Напомним, что «Астана» в третьем раунде квалификации Лиги Европы разгромила мальтийскую «Валлетту» с общим счетом 9:1 (5:1, 4:1) и установила свой личный рекорд в еврокубках.