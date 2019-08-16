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14:02 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Астаны» вошел в тройку лучших бомбардиров квалификации Лиги Европы

Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов вошел в тройку лучших бомбардиров по итогам третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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В ответном матче с мальтийской «Валлеттой» 31-летний Томасов оформил дубль, тогда как его команда победила со счетом 4:0, а по сумме двух встреч — 9:1. При этом полузащитник довел количество своих голов до шести. Столько же мячей у игрока «Абердина» Сэма Косгроува, в то время как первое место оказалось за футболистом другого шотландского клуба «Рейнджерс» Альфредо Морелосом, забившим семь голов.

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В текущей квалификации ЛЕ Томасов провел на поле 300 минут, за которые также отдал одну результативную передачу, нанес десять ударов в створ ворот, не считая попадания в каркас, подал 13 угловых, заработал три фола, а также совершил два нарушения правил при одном предупреждении.

Томасов выступает за «Астану» с 2017 года, в прошлом сезоне столичный клуб выкупил на него права у хорватского клуба «Риека» за полмиллиона евро. Кроме того, он является самым дорогим игроком северян с текущей трансферной стоимостью 3,5 миллиона евро.

Отметим, что соперником «Астаны» в раунде плей-офф квалификации ЛЕ стал белорусский БАТЭ, который выбил боснийский «Сараево» — 2:1, 0:0. Победитель этой пары станет участником группового этапа, а матчи пройдут 22 и 29 августа. Первую встречу на этой стадии казахстанский клуб проведет на своем поле.

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