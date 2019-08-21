«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

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Голы забили Мигель Анхель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89). Ранджелович вышел на поле на 75-й минуте вместо Гиоргоса Масураса. На 25-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла из-за травмы покинул поле, вместо него вышел Кристоффер Олссон. На всех матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов действовала система видеоассистента рефери (VAR), в сезоне-2018/19 система VAR использовалась с 1/8 финала турнира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SaAE5vsvwzo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» сыграл третий матч против греческих команд в еврокубках, в сезоне-2015/16 краснодарская команда на групповом этапе Лиги Европы встретилась с греческим клубом ПАОК (0:0, 2:1). «Краснодар» стал вторым российским клубом, который встретился с «Олимпиакосом» в двухматчевом противостоянии, в феврале 2012 года грекам противостоял казанский «Рубин» в рамках 1/16 финала Лиги Европы — оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу «Олимпиакоса». С учетом советских времен российские клубы провели пятый матч против «Олимпиакоса», единственной командой, сумевшей обыграть «Олимпиакос,» стало московское «Динамо», которое в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 одержало гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпело домашнее поражение в ответном (1:2). «Краснодар» во второй раз в истории уступил с разницей в четыре мяча в еврокубках, в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2014/15 краснодарский клуб на выезде проиграл немецкому «Вольфсбургу» со счетом 1:5.

«Олимпиакос» продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 13 матчей (12 побед и одна ничья). В текущей квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» провел пятый матч, во всех играх клуб не пропустил ни одного мяча. Во втором квалификационном раунде он прошел чешскую «Викторию» (0:0, 4:0), в третьем — турецкий «Истанбул» (1:0, 2:0). Этот матч стал 28-м между российскими и греческими командами в еврокубках, на счету российских клубов 14 побед, пять раз побеждали греческие команды, еще девять поединков завершились вничью.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после шести матчей. В седьмом туре «Краснодар» 24 августа на домашнем поле сыграет с московским «Локомотивом», который идет вторым.