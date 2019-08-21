Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.08
Динамо З
Русенборг
20
Футбол. Еврокубки
21.08
Янг Бойз
Црвена Звезда
22
Футбол. Еврокубки
21.08
Олимпиакос П
Краснодар
40
Футбол. Кубок России
21.08
Химки
Авангард К
41
Футбол. Кубок России
21.08
Ленинградец
Балтика
12
Футбол. Кубок России
21.08
Рязань
Чертаново
14
Футбол. Кубок России
21.08
Шинник
Текстильщик
10
Футбол. Кубок России
21.08
Салют Бл
Факел
13
Футбол. Кубок России
21.08
КАМАЗ
Нефтехимик
20
Футбол. Кубок России
21.08
Велес
Торпедо М
П 5:6
33
Футбол. Кубок России
21.08
Черноморец Н
Армавир
30
Футбол. Кубок России
21.08
Интер Ч
Чайка
25
Футбол. Кубок России
21.08
Акрон
Мордовия
П 3:5
11
Футбол. Кубок России
21.08
Арарат М
Нижний Новгород
03
Футбол. Кубок России
21.08
Алания
Ротор
21
Футбол. Кубок России
21.08
Чита
Луч
01
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
21 августа, источник: ТАСС

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

ПИРЕЙ /Греция/, 21 августа. /ТАСС/. Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» обыграл российский «Краснодар» со счетом 4:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла на арене «Караискакис» в городе Пирей.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Голы забили Мигель Анхель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89). Ранджелович вышел на поле на 75-й минуте вместо Гиоргоса Масураса. На 25-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла из-за травмы покинул поле, вместо него вышел Кристоффер Олссон. На всех матчах раунда плей-оффквалификации Лиги чемпионов действовала система видеоассистента рефери (VAR), в сезоне-2018/19 система VAR использовалась с 1/8 финала турнира.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар» сыграл третий матч против греческих команд в еврокубках, в сезоне-2015/16 краснодарская команда на групповом этапе Лиги Европы встретилась с греческим клубом ПАОК (0:0, 2:1). «Краснодар» стал вторым российским клубом, который встретился с «Олимпиакосом» в двухматчевом противостоянии, в феврале 2012 года грекам противостоял казанский «Рубин» в рамках 1/16 финала Лиги Европы — оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу «Олимпиакоса». С учетом советских времен российские клубы провели пятый матч против «Олимпиакоса», единственной командой, сумевшей обыграть «Олимпиакос,» стало московское «Динамо», которое в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 одержало гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпело домашнее поражение в ответном (1:2). «Краснодар» во второй раз в истории уступил с разницей в четыре мяча в еврокубках, в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2014/15 краснодарский клуб на выезде проиграл немецкому «Вольфсбургу» со счетом 1:5.

Читайте также
«Краснодар» вынесли в Греции. 0:4 с «Олимпиакосом» — про Лигу чемпионов можно забыть

«Олимпиакос» продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 13 матчей (12 побед и одна ничья). В текущей квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» провел пятый матч, во всех играх клуб не пропустил ни одного мяча. Во втором квалификационном раунде он прошел чешскую «Викторию» (0:0, 4:0), в третьем — турецкий «Истанбул» (1:0, 2:0). Этот матч стал 28-м между российскими и греческими командами в еврокубках, на счету российских клубов 14 побед, пять раз побеждали греческие команды, еще девять поединков завершились вничью.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков после шести матчей. В седьмом туре «Краснодар» 24 августа на домашнем поле сыграет с московским «Локомотивом», который идет вторым.

В других матчах игрового дня хорватское «Динамо» (Загреб) дома переиграло норвежский «Русенборг» со счетом 2:0, швейцарский «Янг Бойз» дома сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» (2:2).

Читайте также
Олимпиакос П
4:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Лига чемпионов, 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг21.08.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Georgios Karaiskakis, 29132 зрителя
Главные тренеры
Педру МартиншМурад Мусаев
Голы
Мигель Анхель Герреро(Георгиос Масурас)30′
Лазар Ранджелович(Матье Вальбуэна)78′
Лазар Ранджелович(Даниэл Поденсе)86′
Даниэл Поденсе(Андреас Бухалакис)89′
Составы команд
1Жозе Са
39Матвей Сафонов
14Омар Эльабделлауи
98Сергей Петров
21Костас Цимикас
6Кристиан Рамирес
3Рубен Семеду
3Йон Гудни Фьолусон
20Яссин Мериа
5Урош Спаич
9Мигель Анхель Герреро
10Вандерсон Масиэл
5Андреас Бухалакис
52Тонни Вилена
8дос Сантос Торрес Гильерме
77Руслан Камболов
19Георгиос Масурас
75′
21Юнес Намли
58′
97Лазар Ранджелович
87′
93Магомед-Шапи Сулейманов
10Даниэл Поденсе
90′
7Реми Кабелла
25′
35Василис Торосидис
85′
14Кристоффер Олссон
28Матье Вальбуэна
87′
33Маркус Берг
69′
4Мади Камара
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
20Удары (всего)9
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
15Фолы9
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Боковой судьяХуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
Боковой судьяРоберто Алонсо(Испания)
ВАРАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Ассистент ВАРХуан Мартинес Мунуэра(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Олимпиакос П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Ковалев отказался от боя с Альваресом из-за убеждений
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Краснодар» может забыть про Лигу чемпионов
Перегнать «Брагу»: «Спартаку» предстоит сложный матч в ЛЕ
КДК РФС дисквалифицировал Сергея Семака на два матча РПЛ
Португалия не смогла приблизиться к России в таблице УЕФА
Хет-трик Дядюна вывел «Химки» в 1/16 финала Кубка России
«Жизнь заставила»: Федун — о кадровых изменениях в «Спартаке»
Столичная премьера Олега Знарка: в Москве начинается Кубок мэра
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь