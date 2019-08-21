«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ
ПИРЕЙ /Греция/, 21 августа. /ТАСС/. Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» обыграл российский «Краснодар» со счетом 4:0 в первом матче раунда
ПИРЕЙ /Греция/, 21 августа. /ТАСС/. Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» обыграл российский «Краснодар» со счетом 4:0 в первом матче раунда
Голы забили Мигель Анхель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниэл Поденсе (89). Ранджелович вышел на поле на 75-й минуте вместо Гиоргоса Масураса. На 25-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла
«Краснодар» сыграл третий матч против греческих команд в еврокубках, в сезоне-2015/16 краснодарская команда на групповом этапе Лиги Европы встретилась с греческим клубом ПАОК (0:0, 2:1). «Краснодар» стал вторым российским клубом, который встретился с «Олимпиакосом» в двухматчевом противостоянии, в феврале 2012 года грекам противостоял казанский «Рубин» в рамках 1/16 финала Лиги Европы — оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу «Олимпиакоса». С учетом советских времен российские клубы провели пятый матч против «Олимпиакоса», единственной командой, сумевшей обыграть «Олимпиакос,» стало московское «Динамо», которое в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 одержало гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпело домашнее поражение в ответном (1:2). «Краснодар» во второй раз в истории уступил с разницей в четыре мяча в еврокубках, в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2014/15 краснодарский клуб на выезде проиграл немецкому «Вольфсбургу» со счетом 1:5.
«Олимпиакос» продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 13 матчей (12 побед и одна ничья). В текущей квалификации Лиги чемпионов «Олимпиакос» провел пятый матч, во всех играх клуб не пропустил ни одного мяча. Во втором квалификационном раунде он прошел чешскую «Викторию» (0:0, 4:0), в третьем — турецкий «Истанбул» (1:0, 2:0). Этот матч стал 28-м между российскими и греческими командами в еврокубках, на счету российских клубов 14 побед, пять раз побеждали греческие команды, еще девять поединков завершились вничью.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы. «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице Российской
В других матчах игрового дня хорватское «Динамо» (Загреб) дома переиграло норвежский «Русенборг» со счетом 2:0, швейцарский «Янг Бойз» дома сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» (2:2).
|Педру Мартинш
|Мурад Мусаев
|Мигель Анхель Герреро(Георгиос Масурас)
|30′
|Лазар Ранджелович(Матье Вальбуэна)
|78′
|Лазар Ранджелович(Даниэл Поденсе)
|86′
|Даниэл Поденсе(Андреас Бухалакис)
|89′
|1
|Жозе Са
|39
|Матвей Сафонов
|14
|Омар Эльабделлауи
|98
|Сергей Петров
|21
|Костас Цимикас
|6
|Кристиан Рамирес
|3
|Рубен Семеду
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|20
|Яссин Мериа
|5
|Урош Спаич
|9
|Мигель Анхель Герреро
|10
|Вандерсон Масиэл
|5
|Андреас Бухалакис
|52
|Тонни Вилена
|8
|дос Сантос Торрес Гильерме
|77
|Руслан Камболов
|19
|Георгиос Масурас
75′
|21
|Юнес Намли
58′
|97
|Лазар Ранджелович
87′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|10
|Даниэл Поденсе
90′
|7
|Реми Кабелла
25′
|35
|Василис Торосидис
85′
|14
|Кристоффер Олссон
|28
|Матье Вальбуэна
87′
|33
|Маркус Берг
69′
|4
|Мади Камара
|17
|Иван Игнатьев
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)
|Боковой судья
|Хуан Карлос Юсте Хименес(Испания)
|Боковой судья
|Роберто Алонсо(Испания)
|ВАР
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
|Ассистент ВАР
|Хуан Мартинес Мунуэра(Испания)