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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» узнала соперника по Юношеской лиге УЕФА

Казахстанская «Астана» узнала соперника в Юношеской лиге УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz.

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По итогам жеребьевки им стал израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы. Первый матч пройдет 3 октября в Нур-Султане, а ответный — 28-го.

Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, а в этом сезоне в участвуют в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба — те же, что и во взрослой ЛЧ, а еще 32 команды играют в отборочном раунде «Путь чемпионов». В 2019 году турнир выиграл португальский «Порту».

Добавим, что в сезоне 2019/20 в Юношеской лиге УЕФА Казахстан представит уже «Кайрат», который выиграл чемпионат Казахстана-2019 среди игроков 2002 года рождения.

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