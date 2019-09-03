«Астана» узнала соперника по Юношеской лиге УЕФА

По итогам жеребьевки им стал израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы. Первый матч пройдет 3 октября в Нур-Султане, а ответный — 28-го.

Юношеская лига УЕФА проводится с 2013 года, а в этом сезоне в участвуют в ней футболисты не старше 19 лет. На групповой стадии играют 32 клуба — те же, что и во взрослой ЛЧ, а еще 32 команды играют в отборочном раунде «Путь чемпионов». В 2019 году турнир выиграл португальский «Порту».