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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Опубликована заявка «Астаны» на групповой раунд Лиги Европы

Стала известна заявка ФК «Астана» на групповой раунд Лиги Европы сезона 2019/2020, сообщает KazFootball.kz. В список вошли 24 футболиста.

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Источник: AFP 2019

Вратари:
№ 1 — Ненад Эрич (1982);
№ 35 — Александр Мокин (1981);
№ 53 — Станислав Павлов (1994);.

Защитники:
№ 2 — Антонио Рукавина (1984, Сербия);
№ 6 — Жарко Томашевич (1990, Черногория);
№ 15 — Абзал Бейсебеков (1992);
№ 24 — Лука Шимунович (1997, Хорватия);
№ 27 — Юрий Логвиненко (1988);
№ 44 — Евгений Постников (1986);.

Полузащитники:
№ 7 — Серикжан Мужиков (1989);
№ 10 — Рунар Сигурьонссон (1990, Исландия);
№ 14 — Марин Томасов (1987, Хорватия);
№ 18 — Иван Маевский (1988, Беларусь);
№ 28 — Юрий Перцух (1996);
№ 73 — Дидар Жалмукан (1996);
№ 77 — Дмитрий Шомко (1990);.

Нападающие:
№ 9 — Дорин Ротариу (1995, Румыния);
№ 19 — Фирмин Мубеле (1994, ДР Конго);
№ 32 — Рангело Янга (1992, Кюрасао);
№ 42 — Лев Скворцов (2000);
№ 45 — Роман Муртазаев (1993);
№ 80 — Владислав Прокопенко (2000);
№ 81 — Рамазан Каримов (1999);
№ 91 — Сергей Хижниченко (1991);.

Главный тренер — Роман Григорчук (1965, Украина).

Напомним, «Астана» сыграет в группе L, а ее соперниками будут английский «Манчестер Юнайтед», сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар». Казахстанский клуб стартует на выезде, где 19 сентября сыграет с «МЮ».

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