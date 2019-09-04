Опубликована заявка «Астаны» на групповой раунд Лиги Европы

Напомним, «Астана» сыграет в группе L, а ее соперниками будут английский «Манчестер Юнайтед», сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар». Казахстанский клуб стартует на выезде, где 19 сентября сыграет с «МЮ».