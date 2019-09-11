Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго Сити» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов

Ответный матч между командами пройдет в Шотландии 26 сентября. Ранее в среду другой российский клуб «Рязань-ВДВ» уступил французскому «Лиону» со счетом 0:9.

Женская Лига чемпионов проводится с сезона-2009/10, до этого с сезона-2001/02 проводился Кубок УЕФА среди женщин. В сезоне-2008/09 в финале играла российская «Звезда-2005», уступившая в двух матчах немецкому клубу «Дуйсбург-2001» (0:6, 1:1).