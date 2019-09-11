Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Боливия
30
Футбол. Сборные
03:00
США
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Венесуэла
00
Футбол. Сборные
04:30
Гондурас
Чили
21
Футбол. Сборные
05:00
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
06:00
Бразилия
Перу
01
Все события
Фоторепортажи
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
21:05 (мск), источник: ТАСС

Футболистки «Чертаново» проиграли «Глазго Сити» в матче 1/16 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 11 сентября. Российский футбольный клуб «Чертаново» проиграл шотландскому «Глазго Сити» со счетом 0:1 в домашнем матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов.

Наверх

Забитым мячом отметилась Хэйли Лодер (11-я минута).

Ответный матч между командами пройдет в Шотландии 26 сентября. Ранее в среду другой российский клуб «Рязань-ВДВ» уступил французскому «Лиону» со счетом 0:9.

В прошлом сезоне «Чертаново» занял второе место в чемпионате России, победителем турнира стали футболистки «Рязани-ВДВ».

Женская Лига чемпионов проводится с сезона-2009/10, до этого с сезона-2001/02 проводился Кубок УЕФА среди женщин. В сезоне-2008/09 в финале играла российская «Звезда-2005», уступившая в двух матчах немецкому клубу «Дуйсбург-2001» (0:6, 1:1).

Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Спи крепко». Российскому призеру Олимпиады грозит тюремный срок
Менеджер Нурмагомедова назвал возможного следующего соперника
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ
«Девочка на шаре» и дочь Тутберидзе: кто выступит в Челябинске
Стало известно название нового футбольного еврокубкового турнира
«Не парься, это гонки»: Петров рассказал о совете Шумахера
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь