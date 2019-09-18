«Лига чемпионов — космос, но здесь Гончаренко расслабиться не даст». ЦСКА в Лиге Европы — не шутки

Источник: РИА "Новости"

Днем среды ЦСКА прибыл в Болгарию, где завтра проведет первый матч группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». ЦСКА прилетел в Разград в составе 19 футболистов, но тренировалось на «Лудогорец Арене» на одного игрока меньше. Звонимир Шарлия тоже был в самолете, но пока будет заниматься по индивидуальной программе.

— Тяжело далась дорога? Три часа до Варны, еще два сюда, — вопрос Ильзату Ахметову.

— Конечно, неприятно добираться так долго. Хочется быстро и по минимуму. Но таковы реалии. Приходится подстраиваться. Нельзя на это обращать внимание.

— Год назад вы играли с «Реалом». В чем мотивация играть в Лиге Европы?

— Лига чемпионов — это, конечно, космос. Но ЛЕ — второй турнир. Мы попали сюда, здесь участвуют команды, бывшие в ЛЧ, знающие этот уровень. Мотивация — побеждать в каждой игре. Мы молодые футболисты, хотим расти и играть на самом высоком уровне.

Ни о какой расслабленности завтра речи быть не может. Гончаренко нам этого не даст. Лудогорец тоже играл с «Реалом» в Лиге чемпионов, я смотрел. Мы уже забыли свои победы над «Реалом», это все история. Хотим написать новую и сделаем все, чтобы добиться этих трех очков завтра.

— В позапрошлом туре вы забили свой дебютный гол «Арсеналу». Что это дало?

— Очень хотелось забить. Это мой первый гол вообще в профессиональной карьере. Какой-то груз спал, было большое желание. Но это не было приоритетом, командная игра важнее, а я не тот, кто должен забивать много. Но надо помогать команде, идти в атаку чаще, забивать больше. Работаю над этим и буду совершенствоваться в этом компоненте.

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В Болгарии в числе других, уже бесчисленных травмированных, нет Седрика Гогуа. Травмировался в Саранске с другой защитник Звонимир Шарлия, но он полетел со всеми. В самолете ему на больное колено надели повязку и датчики — на тренировку хорват не вышел. На мой вопрос, сыграет ли с «Лудогорцем», Шарлия отрицательно покачал головой.

— Завтра оценим состояние Шарлии и примем решение, пообщавшись с ним и врачами. Если есть минимальная угроза усугубить повреждение, рисковать в матче с Лудогорцем им не будем, — пообещал Гончаренко.

— В Разград прилетели всего три центральных защитника. Не было мысли перейти на схему с четырьмя защитниками?

— Мысли могут быть разные. Завтра все увидите. Приходите на игру.

— Ваша молодость будет преимуществом перед опытным «Лудогорцем»?

— Не думаю, что это будет играть большую роль. ЦСКА многие годы участник еврокубков, скопился большой опыт. Год назад мы сильно видоизменили команду. И все равно есть Акинфеев, Марио, Чалов. Не сказал бы, что у нас нет опыта. Прошлый сезон очень сильно закалил команду Лигой чемпионов. Многие ребята играли за национальные или молодежные сборные, набираются опыта там.

— Как проходит адаптация Сантоса? Довольны его дебютом в Саранске?

— Визуально вроде адаптировался. Но это сложно: новый чемпионат, люди, язык. В игровом плане проблем нет, но могут возникать моменты с полной адаптацией. Можем выпустить и с первых минут, и на замену. Будет приносить нам пользу в РПЛ и ЛЕ. Уже есть состав на игру, входит ли в него Лукас, увидите.

— Пять матчей подряд, шесть травм. В чем причина: физподготовка, случайность, злой рок?

— Это должно когда-то кончиться. Это механические повреждения, кроме Набабкина. С Шарлией большой проблемы не вижу. Те же травмы Сигурдссона, Васина и Ефремова не имеют отношения к подготовке. По-моему, сейчас команда в хорошем состоянии. Надеемся преодолеть эту полосу. Если в августе с одной игрой в неделю было проще, то теперь сложнее, нужно гораздо больше людей.

— Сравните «Лудогорец» с какой-то командой РПЛ. Что скажете о сопернике?

— У «Лудогорца» очень широкий состав, есть минимум два исполнителя на каждую позицию. Сложно сравнить с чемпионатом России, где команды могут сыграть и закрыто. Тут не та ситуация: «Лудогорец» любит контролировать мяч, игру, без разницы, в чемпионате или в еврокубках, как в матчах с Ференцварошем и Марибором.