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00:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно?

Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА вслед за «Краснодаром» потерпел в первом туре Лиги Европы поражение, от которого чувствуешь физическую боль. То ли уровень нашего чемпионата такой, что только «Зенит» с «Локомотивом» способны достойно представлять Россию на международной арене, то ли краснодарцы и «армейцы» слишком сильно думали о ближайшей встрече друг с другом, поэтому оказались не готовы к старту в ЛЕ. Скорее всего, всё вместе. Игроки ЦСКА были плохо заряжены на матч в Болгарии — хозяева превзошли их в командной скорости и работе с мячом. К счастью, это не плей-офф, так что вся борьба на групповом этапе ещё впереди.

Вот самые важные факты о встрече в Разграде:

— Из-за большого количества травмированных в основе ЦСКА появился Вадим Карпов. Дорогу в состав 17-летнему защитнику открыли травмы Седрика Гогуа (повреждение бедра) и Звонимира Шарлия (растяжение мышцы), полученные ими в предыдущем матче РПЛ с «Тамбовом». По-прежнему восстанавливаются Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Ефремов, Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон.

— Счёт после подачи со штрафного открыл другой дебютант еврокубков и центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Красно-синие вообще хорошо действовали на «стандартах» у ворот «Лудогорца». В голевом эпизоде идеальную передачу сделал Никола Влашич, а Дивеев грамотно пробил головой, отправив мяч в сетку от земли.

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— В первом тайме чемпион и лидер чемпионата Болгарии попал в штангу и перекладину. В одном эпизоде крайне неудачно сыграл Хёрдур Магнуссон, пропустивший рывок за спину Йорди Лукоки, в другом — позиционно ошибся Дивеев. Более того, не было бы и перекладины, если бы не суперсейв Игоря Акинфеева.

— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на то, что «Лудогорец» регулярно создавал преимущество на фланге благодаря связке Сисиньо — Лукоки. Левее стал смещаться один из нападающих Такума Нисимура. «Армейцам» повезло, что до этого изменения они не пропустили ответный гол.

— Тем не менее корректировка схемы не спасла ЦСКА от неприятностей, связанных с подключениями фланговых защитников соперника. После перерыва «Лудогорец» отправил представителя РПЛ в нокаут, забив трижды за семь минут! Скорее всего, у Гончаренко будет больше всего вопросов по провальному отрезку к Нисимуре и Константину Кучаеву. Они словно выключились из игры в начале второго тайма, не добегали до своих оппонентов и не закрывали зоны.

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Во время загрузки произошла ошибка.

— Лучший бомбардир «Лудогорца» Клаудиу Кешерю сделал хет-трик за 25 минут. Третий гол он забил с пенальти, справедливо назначенного за фол Игоря Акинфеева. Вратарю и капитану ЦСКА ничего не оставалось, кроме как срывать выход один на один фолом на жёлтую карточку.

— Без Фёдора Чалова, которого, очевидно, берегли к «Краснодару», ЦСКА был совершенно беззубым в чужой штрафной при позиционном наступлении. Ведущий нападающий «армейцев» вышел на поле слишком поздно, когда команда уже «плыла». Статистика Чалова, Нисимуры и Бийола — ноль ударов на троих.

Лудогорец
5:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Лига Европы, Группа H19.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Ludogorets Arena
Главные тренеры
Станислав ГенчевВиктор Гончаренко
Голы
Кристальду Фариас Вандерсон48′
Игорь Дивеев(Никола Влашич)11′
Джоди Лукоки(Антон Недялков)50′
Клаудиу Кешеру(Кристальду Фариас Вандерсон)52′
Клаудиу Кешеру(Антон Недялков)68′
Клаудиу Кешеру73′
Составы команд
33Ренан
35Игорь Акинфеев
72′
4Неусиану Сисинью
85′
23Хердур Магнуссон
3Антон Недялков
62Вадим Карпов
61′
21Драгош Григоре
78Игорь Дивеев
90Рафаэл Форстер
2Мариу Фернандес
12Анисе
25Кристиян Бистрович
25Стефан Баджи
98Иван Обляков
88Кристальду Фариас Вандерсон
8Никола Влашич
84Марселу Насименту Марселинью
74′
20Константин Кучаев
71′
44Яцек Гуральски
11Лукас Сантос
28Клаудиу Кешеру
86′
19Такума Нисимура
54′
8Дан Битон
7Ильзат Ахметов
92Джоди Лукоки
84′
29Яка Бийол
53′
17Жорже Интима Жоржинью
9Федор Чалов
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)12
10Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые8
9Фолы14
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяИрфан Пельто(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяСенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
Боковой судьяДавор Бельо(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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