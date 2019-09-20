Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно?
Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.
Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.
ЦСКА вслед за «Краснодаром» потерпел в первом туре Лиги Европы поражение, от которого чувствуешь физическую боль. То ли уровень нашего чемпионата такой, что только «Зенит» с «Локомотивом» способны достойно представлять Россию на международной арене, то ли краснодарцы и «армейцы» слишком сильно думали о ближайшей встрече друг с другом, поэтому оказались не готовы к старту в ЛЕ. Скорее всего, всё вместе. Игроки ЦСКА были плохо заряжены на матч в Болгарии — хозяева превзошли их в командной скорости и работе с мячом. К счастью, это не
Вот самые важные факты о встрече в Разграде:
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— Счёт после подачи со штрафного открыл другой дебютант еврокубков и центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
— В первом тайме чемпион и лидер чемпионата Болгарии попал в штангу и перекладину. В одном эпизоде крайне неудачно сыграл Хёрдур Магнуссон, пропустивший рывок за спину Йорди Лукоки, в другом — позиционно ошибся Дивеев. Более того, не было бы и перекладины, если бы не суперсейв Игоря Акинфеева.
— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на то, что «Лудогорец» регулярно создавал преимущество на фланге благодаря связке Сисиньо — Лукоки. Левее стал смещаться один из нападающих Такума Нисимура. «Армейцам» повезло, что до этого изменения они не пропустили ответный гол.
— Тем не менее корректировка схемы не спасла ЦСКА от неприятностей, связанных с подключениями фланговых защитников соперника. После перерыва «Лудогорец» отправил представителя РПЛ в нокаут, забив трижды за семь минут! Скорее всего, у Гончаренко будет больше всего вопросов по провальному отрезку к Нисимуре и Константину Кучаеву. Они словно выключились из игры в начале второго тайма, не добегали до своих оппонентов и не закрывали зоны.
— Лучший бомбардир «Лудогорца» Клаудиу Кешерю сделал
— Без Фёдора Чалова, которого, очевидно, берегли к «Краснодару», ЦСКА был совершенно беззубым в чужой штрафной при позиционном наступлении. Ведущий нападающий «армейцев» вышел на поле слишком поздно, когда команда уже «плыла». Статистика Чалова, Нисимуры и Бийола — ноль ударов на троих.
|Станислав Генчев
|Виктор Гончаренко
|Кристальду Фариас Вандерсон
|48′
|Игорь Дивеев(Никола Влашич)
|11′
|Джоди Лукоки(Антон Недялков)
|50′
|Клаудиу Кешеру(Кристальду Фариас Вандерсон)
|52′
|Клаудиу Кешеру(Антон Недялков)
|68′
|Клаудиу Кешеру
|73′
|33
|Ренан
|35
|Игорь Акинфеев
72′
|4
|Неусиану Сисинью
85′
|23
|Хердур Магнуссон
|3
|Антон Недялков
|62
|Вадим Карпов
61′
|21
|Драгош Григоре
|78
|Игорь Дивеев
|90
|Рафаэл Форстер
|2
|Мариу Фернандес
|12
|Анисе
|25
|Кристиян Бистрович
|25
|Стефан Баджи
|98
|Иван Обляков
|88
|Кристальду Фариас Вандерсон
|8
|Никола Влашич
|84
|Марселу Насименту Марселинью
74′
|20
|Константин Кучаев
71′
|44
|Яцек Гуральски
|11
|Лукас Сантос
|28
|Клаудиу Кешеру
86′
|19
|Такума Нисимура
54′
|8
|Дан Битон
|7
|Ильзат Ахметов
|92
|Джоди Лукоки
84′
|29
|Яка Бийол
53′
|17
|Жорже Интима Жоржинью
|9
|Федор Чалов
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|12
|10
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Ирфан Пельто(Босния и Герцеговина)
|Боковой судья
|Сенад Ибришимбегович(Босния и Герцеговина)
|Боковой судья
|Давор Бельо(Босния и Герцеговина)