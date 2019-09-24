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24 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Алексей Сорокин: Россиянам достанется приличная часть билетов на финал ЛЧ в Петербурге

Член совета ФИФА, глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал «СЭ» решение УЕФА провести финал Лиги чемпионов-2020/21 на «Газпром Арене».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Конечно, нельзя не порадоваться за российский футбол, которому в очередной раз оказали доверие, — сказал Сорокин. — Финал Лиги чемпионов — своего рода жемчужина в спортивной палитре европейского футбола. Это, безусловно, ответственный матч, но Россия уже проводила финал ЛЧ в 2008 году в «Лужниках», поэтому мы примерно понимаем, что это такое. Подготовка к финалу идет практически год. Уверен, что у нас есть все необходимое, чтобы успешно провести его: и прекрасный стадион, и большой опыт, накопленный как РФС, так и Санкт-Петербургом.

— Потребуются ли изменения на «Газпром Арене» после матчей Евро-2020?

— Радикальных изменений не потребуется. В оценочном отчете не было высказано никаких беспокойств, наоборот, говорилось, что все три стадиона, подававшие заявки, соответствуют требованиям к проведению такой ответственной игры. Что касается небольших технических элементов модернизации — почему нет? Это всегда приветствуется.

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— Будут ли привлечены к проведению финала в Петербурге люди, которые занимались финалом ЛЧ-2008 в Москве?

— Часть нашей заявки, даже, скорее, наше заявленное обязательство заключается в том, что финалом-2021 будет заниматься опытная организационная команда, которая провела матчи чемпионата мира и проведет матчи чемпионата Европы. Мы обещали УЕФА, что это будут опытные профессионалы на уровне клубных и международных соревнований. Не вижу причин не соблюсти это обещание.

— Насколько упорной была борьба с Мюнхеном?

— Дело в том, что Мюнхен подавал заявку на проведение финала в 2021 или 2022 году. Для немецкой стороны более предпочтительным является 2022 год, поэтому ожесточенной борьбы не было.

— В связи с чем у немцев такое желание?

— Не знаю, честно говоря. Они просто обозначили свои предпочтения.

— Обычно большую часть билетов на финал еврокубка получают болельщики клубов-финалистов. Насколько трудно будет россиянам попасть на матч?

— Да, значительная часть уходит фанатам финалистов, но билеты разумно распределяются. Стадион в Санкт-Петербурге большой, думаю, все желающие попадут. В любом случае, приличная часть билетов распространяется в городе-хозяине матча.

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