Зидан: «Реал» ухудшил своё положение, но будет продолжать бороться
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).
«Результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Не могу быть удовлетворён исходом первого тайма. Команда никогда так ужасно не проводила 45 минут встречи, однако меня обнадёжила реакция игроков. У нас была возможность выиграть, но я рад, что удалось заработать одно очко. Первый пропущенный гол — это смех. Мы плохо начали матч и не были сконцентрированы на сильных местах соперника. В перерыве я сказал, что у нас есть 45 минут на то, чтобы исправить ситуацию. Во втором тайме наше отношение к игре улучшилось, команда больше хотела победить. Посмотрим, что будет дальше. Да, мы ухудшили своё положение, но будем продолжать бороться», — приводит слова Зидана AS.
«Реал» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «ПСЖ» и «Галатасарай».
|Зинедин Зидан
|Филипп Клеман
|Серхио Рамос(Карим Бензема)
|55′
|Эммануэл Деннис(Перси Тау)
|9′
|Каземиру(Тони Кроос)
|85′
|Эммануэл Деннис
|39′
|2
|Даниэль Карвахаль
|88
|Симон Миньоле
69′
|4
|Серхио Рамос
|77
|Клинтон Мата
|5
|Рафаэль Варан
|2
|Эдуард Соболь
|8
|Тони Кроос
|17
|Симон Дели
|10
|Лука Модрич
|44
|Брандон Мехеле
|14
|Каземиру
|25
|Руд Вормер
78′84′
|9
|Карим Бензема
|20
|Ханс Ванакен
|7
|Эден Азар
90+2′
|26
|Матс Ритс
|13
|Тибо Куртуа
45′
|11
|Крепин Диатта
|1
|Альфонс Ареола
|42
|Эммануэл Деннис
71′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
45′
|80
|Лоис Опенда
77′87′
|12
|Марселу
|21
|Дион Кулс
|17
|Лукас Васкес
67′
|35
|Перси Тау
90′
|25
|Винисиус Жуниор
|16
|Сибе Схрейверс
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|27
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Георгий Кабаков(Болгария)