Зидан: «Реал» ухудшил своё положение, но будет продолжать бороться

«Результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Не могу быть удовлетворён исходом первого тайма. Команда никогда так ужасно не проводила 45 минут встречи, однако меня обнадёжила реакция игроков. У нас была возможность выиграть, но я рад, что удалось заработать одно очко. Первый пропущенный гол — это смех. Мы плохо начали матч и не были сконцентрированы на сильных местах соперника. В перерыве я сказал, что у нас есть 45 минут на то, чтобы исправить ситуацию. Во втором тайме наше отношение к игре улучшилось, команда больше хотела победить. Посмотрим, что будет дальше. Да, мы ухудшили своё положение, но будем продолжать бороться», — приводит слова Зидана AS.