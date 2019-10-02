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09:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан: «Реал» ухудшил своё положение, но будет продолжать бороться

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2).

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Источник: Reuters

«Результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Не могу быть удовлетворён исходом первого тайма. Команда никогда так ужасно не проводила 45 минут встречи, однако меня обнадёжила реакция игроков. У нас была возможность выиграть, но я рад, что удалось заработать одно очко. Первый пропущенный гол — это смех. Мы плохо начали матч и не были сконцентрированы на сильных местах соперника. В перерыве я сказал, что у нас есть 45 минут на то, чтобы исправить ситуацию. Во втором тайме наше отношение к игре улучшилось, команда больше хотела победить. Посмотрим, что будет дальше. Да, мы ухудшили своё положение, но будем продолжать бороться», — приводит слова Зидана AS.

«Реал» набрал 1 очко и занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы А. «Брюгге» (2) — на 2-м месте. Соперниками испанского и бельгийского клубов по группе являются «ПСЖ» и «Галатасарай».


Зидан: первый гол, который мы пропустили, вызывает у меня смех
источник - Ruptly TV
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Реал
2:2
Первый тайм: 0:2
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Группа A1.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 65112 зрителей
Главные тренеры
Зинедин ЗиданФилипп Клеман
Голы
Серхио Рамос(Карим Бензема)55′
Эммануэл Деннис(Перси Тау)9′
Каземиру(Тони Кроос)85′
Эммануэл Деннис39′
Составы команд
2Даниэль Карвахаль
88Симон Миньоле
69′
4Серхио Рамос
77Клинтон Мата
5Рафаэль Варан
2Эдуард Соболь
8Тони Кроос
17Симон Дели
10Лука Модрич
44Брандон Мехеле
14Каземиру
25Руд Вормер
78′84′
9Карим Бензема
20Ханс Ванакен
7Эден Азар
90+2′
26Матс Ритс
13Тибо Куртуа
45′
11Крепин Диатта
1Альфонс Ареола
42Эммануэл Деннис
71′
6Фернандес Иглесиас Начо
45′
80Лоис Опенда
77′87′
12Марселу
21Дион Кулс
17Лукас Васкес
67′
35Перси Тау
90′
25Винисиус Жуниор
16Сибе Схрейверс
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)7
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
14Угловые1
7Фолы15
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГеоргий Кабаков(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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