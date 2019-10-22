Добить аутсайдеров: что ждет Манчестер и «Ливерпуль» в Европе

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Лига чемпионов

Группа B. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Црвена Звезда» (Сербия)

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа B, 22.10.2019, 22:00 Тоттенхэм Хотспур - Црвена Звезда -

Финалист ЛЧ 2019 года проводит один из самых провальных сезонов за последнее время. Лишь седьмое место в АПЛ и унижение от «Баварии» на глазах домашних болельщиков (2:7) — парням Маурисио Почеттино сейчас не позавидуешь.

Последней каплей для руководства клуба может стать потеря очков в матче с аутсайдером квартета В. Сенсация с наибольшей вероятностью может повлечь за собой перестановки на тренерском мостике, слухи о которых муссируются в английской прессе еще с августа.

«В такие периоды худший соперник — ты сам. Нам предстоит биться не только с “Црвеной Звездой”, но также с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, которого мы хотим», — приводит пресс-служба УЕФА слова неунывающего Почеттино.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа C, 22.10.2019, 22:00 Манчестер Сити - Аталанта -

Группа C. «Манчестер Сити» (Англия) — «Аталанта» (Италия)

Явным фаворитом в своем матче выглядят и «горожане»: подопечные Пепа Гвардиолы, несмотря на отставание от «Ливерпуля» в АПЛ, продолжают уверенно мчаться к трофею в ЛЧ. Две победы в двух первых встречах, общая сумма мячей 5:0 и уверенное доминирование на поле — кажется, что только сами англичане могут помешать себе триумфально выйти из одной самых легких групп турнира.

Осложнить ситуацию могут дела «не футбольные»: рулевой «Сити» продолжает принимать активное участие в обсуждении беспорядков в Каталонии, что, безусловно, может отвлекать Гвардиолу от поставленных задач.

Особенно, когда все мировые СМИ облетает новость о том, что Артур Мас, лидер Каталонской европейской демократической партии, рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» в качестве руководителя движения «Вместе за Каталонию» с перспективой возглавить правительство региона.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 23.10.2019, 19:55 Аякс - Челси -

Группа H. «Аякс» (Нидерланды) — «Челси» (Англия)

Сложный переходный сезон с трансферным баном, новым наставником Фрэнком Лэмпардом и перестройкой команды переживает «Челси». Вряд ли от «аристократов» в этом году стоит ждать больших свершений: в Англии «синие» обосновались в топ-4 турнирной таблицы, где будут вести борьбу за бронзовые медали, а в Лиге чемпионов команда из Лондона и вовсе на данный момент находится вне зоны плей-офф.



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И выезд в Амстердам не предвещает ничего хорошего. Квинси Промес и компания в этом сезоне выглядят на европейской арене ничуть не хуже, чем в прошлом: две победы на старте турнира (по 3:0 каждая) дают экспертам вновь возможность снова называть команду Эрика тен Хага «темной лошадкой» турнира.

Отобрать у столь крепкого коллектива очки, да еще и на стадионе «Йохан Круифф Арена» будет крайне проблематично.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа E, 23.10.2019, 22:00 Генк - Ливерпуль -

Группа E. «Генк» (Бельгия) — «Ливерпуль» (Англия)

Действующий победитель Лиги чемпионов едет в Бельгию не в самом лучшем настроении: легендарная 17-матчевая победная серия «Ливерпуля» в АПЛ (девять матчей подряд в концовке прошлого сезона, и стартовые восемь побед в нынешнем) пала в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Подопечные Юрген Клоппа, буквально одержимые золотом национального первенства, еле-еле спаслись за несколько минут до финального свистка — 1:1.

Дальше в чемпионате «Ливерпуль» ждет не менее грозный «Тоттенхэм», переживающий не самые лучшие времена. А перед этим «красные» слетают в гости к «Генку», где постараются добыть вторую победу в группе ЛЧ и вплотную приблизиться к лидирующему в квартете «Наполи».

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа F, 24.10.2019, 22:00 Арсенал - Витория Гимарайнш -

Лига Европы

Группа F. «Арсенал» (Англия) — «Витория Гимарайнш» (Португалия)

Наверное, в худшем настроении к еврокубковому матчу подходят «канониры». Накануне игроки Унаи Эмери впервые за 13 лет уступил скромному «Шеффилд Юнайтед» в чемпионате Англии, после чего британские СМИ изобразили главного тренера лондонцев в образе главного героя фильма «Джокер».

Будет ли снова грустить испанец, или появится повод для улыбки — узнаем уже 24 октября.

Группа K. «Слован» (Словакия) — «Вулверхэмптон» (Англия)

Идущие третьими в своей группе «волки» готовятся к двухматчевому противостоянию с лидером квартета. И эта дуэль будет определяющей для англичан, ведь в случае потери очков со «Слованом» о выходе в плей-офф придется забыть.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа L, 24.10.2019, 19:55 Партизан - Манчестер Юнайтед -

Группа L. «Партизан» (Сербия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

А что же «манкунианцы»?

Эле-Гуннар Сульшер отобрал очки у, казалось бы, беспощадного «Ливерпуля» и теперь может на время забыть об угрозе отставки.

Закреплять успех придется в Сербии, куда «МЮ» пожалует на матч второго по значимости еврокубка.

Резерв «красных дьяволов» во что бы то ни стало должен увозить домой три очка, дав основе готовится к куда более серьезным целям на внутренней арене.