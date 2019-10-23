Мбаппе побил рекорд Месси. На вратаря «Шахтера» нашло затмение

Группа А

«Галатасарай» — «Реал» — 0:1 (0:1)

Гол: Кроос, 18.

«Брюгге» — «ПСЖ» — 0:5 (0:1)

Голы: Икарди, 7 (0:1). Мбаппе, 61 (0:2). Икарди, 63 (0:3). Мбаппе, 79 (0:4). Мбаппе, 83 (0:5).

В Испании все громче разговоры, что дни Зинедина Зидана, с такой помпой вернувшегося весной, на посту главного тренера «Реала» сочтены. Якобы босс «сливочных» Флорентино Перес уже договаривается с Жозе Моуринью. Поражение от «Мальорки» в минувшие выходные эти слухи только подогрело, а тут еще выезд в Стамбул к «Галатасараю» — последний визит на берега Босфора шесть лет назад завершился для «Реала» со счетом 0:3.

Хозяева ожидаемо бодро начали, но мадридцев подтащил жестко критикуемый в последнее время Куртуа, дважды отразивший опасные удары Андоне. А потом забил Кроос, проводивший свой 100-й матч в Лиге чемпионов. Немцу ассистировал Азар — еще один объект критики. После этого «Реал» отодвинул игру от ворот и вполне мог победить крупнее. 14 ударов в створ ворот — это рекорд дня, больше нет ни у кого. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, присутствовавший на трибунах, наверняка порадовался.

В другом матче группы «ПСЖ» ожидаемо победил на выезде «Брюгге». Икарди забил за парижан в четвертом матче подряд, но главным героем вечера стал Мбаппе. Француз вышел на поле на 52-й минуте и за отведенное время успел не только забить три гола, но и ассистировать Икарди. И между делом побить рекорд Месси: теперь Мбаппе — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов, кто добрался до отметки в 15 мячей. Он сделал это в возрасте 20 лет и 306 дней, аргентинец — когда ему был 21 год и 289 дней. Кто-то в Париже еще вспоминает о Неймаре?

Группа В

«Олимпиакос П» — «Бавария» — 2:3 (1:1)

Голы: Эль-Араби, 23 (1:0). Левандовски, 34 (1:1). Левандовски, 62 (1:2). Толиссо, 75 (1:3). Гильерме, 79 (2:3).



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«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» — 5:0 (3:0)

Голы: Кейн, 9 (1:0). Сон Хын Мин, 16 (2:0). Сон Хын Мин, 44 (3:0). Ламела, 57 (4:0). Кейн, 72 (5:0).

Выезд в Грецию для «Баварии» получился очень тяжелым. Сначала из-за беспорядков на трибунах был прерван матч юношеских команд. Затем уже перед игрой основных составов в потасовке получили ранения пятеро фанатов мюнхенцев. Да еще и начало матча не задалось — Нойер, проводивший 103-й матч в Лиге чемпионов и сравнявшийся по этому показателю с Оливером Каном, поймал мяч после удара Эль-Араби, но уже за линией ворот. Правда, в себя «Бавария» пришла быстро — в первую очередь благодаря Левандовски. Поляк сейчас в потрясающей форме — в 17 матчах этого сезона на его счету 21 гол (18 в 13 играх за «Баварию»).

«Тоттенхэм» после всех неудач и огорчений этого сезона оторвался на «Црвене Звезде». Год назад «шпоры» начинали Лигу чемпионов с двух поражений подряд в группе с «Барселоной» и «Интером», но затем дошли до финала. Похоже, сейчас история повторяется — ни сербы, ни «Олимпиакос» серьезными конкурентами в борьбе за выход в плей-офф не выглядят. Даже для такого кризисного «Тоттенхэма».

Группа С

«Шахтер» — «Динамо З» — 2:2 (1:1)

Голы: Коноплянка, 16 (1:0). Ольмо, 25 (1:1). Оршич, 60, с пенальти (1:2). Додо, 75 (2:2).

«Манчестер Сити» — «Аталанта» — 5:1 (2:1)

Голы: Малиновский, 28, с пенальти (0:1). Агуэро, 34 (1:1). Агуэро, 38, с пенальти (2:1). Стерлинг, 58 (3:1). Стерлинг, 64 (4:1). Стерлинг, 69 (5:1).

Если бы существовал приз за самый глупый фол дня, то его бы совершенно точно получил вратарь «Шахтера» Пятов. В матче с загребским «Динамо» он во время подачи углового борцовским приемом завалил на землю стоявшего рядом с ним форварда хорватов Гавранчича. Сам голкипер был уверен, что ничего такого не делал, но рефери Матеу Лаос совершенно справедливо назначил пенальти, который реализвал Оршич.

В целом же команды устроили веселую перестрелку. У «Динамо» солировали все тот же Оршич (в трех матчах группового этапа у него «4+1» по системе «гол+пас») и каталонец Ольмо, организовавшие первый гол хорватов, и еще несколько опасных моментов, включая два попадания в штангу. Когда-то команда из Загреба перекрыла антирекорд московского «Спартака» (0−6, 1:18), но в этом году вполне может оказаться в плей-офф.

«Аталанта» сейчас — самая зрелищная и интересная команда в Италии и одна из самых-самых в Европе, но в Лиге чемпионов атакующая модель Джан Пьеро Гасперини не работает. Сначала — 0:4 в Загребе, теперь — 1:5 от «Манчестер Сити». Главным героем вечера стал Стерлинг, который ассистировал Агуэро, затем заработал реализованный аргентинцем пенальти, а следом трижды забил сам. Для англичанина это первый хет-трик в Лиге чемпионов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Fa2YQ9Ek8fc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Группа D

«Атлетико» — «Байер» — 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 78.

Форвард «Атлетико» Мората стал первым футболистом, кто забивал в Лиге чемпионов за оба мадридских клуба — и за «матрасников», и за «Реал». Его мяч принес победу команде Диего Симеоне в тяжелом матче с «Байером», где было минимум моментов. Мората откликнулся на навес с левого фланга бразильца Лоди, которого летом сватали в «Зенит».

А так «Байер» больше владел мячом (60 на 40), в два раза больше бил по воротам (12 против 6), чаще подавал угловые (7 против 2), но до хоть каких-то моментов у ворот Облака дело почти не доходило. «Атлетико» же в своем стиле выжал максимум из редкой интересной атаки.