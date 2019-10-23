Мбаппе побил рекорд Месси. На вратаря «Шахтера» нашло затмение
Обзор матчей 3-го тура Лиги чемпионов, прошедших во вторник, 22 октября.
Обзор матчей 3-го тура Лиги чемпионов, прошедших во вторник, 22 октября.
Группа А
«Галатасарай» — «Реал» — 0:1 (0:1)
Гол: Кроос, 18.
«Брюгге» — «ПСЖ» — 0:5 (0:1)
Голы: Икарди, 7 (0:1). Мбаппе, 61 (0:2). Икарди, 63 (0:3). Мбаппе, 79 (0:4). Мбаппе, 83 (0:5).
В Испании все громче разговоры, что дни Зинедина Зидана, с такой помпой вернувшегося весной, на посту главного тренера «Реала» сочтены. Якобы босс «сливочных» Флорентино Перес уже договаривается с Жозе Моуринью. Поражение от «Мальорки» в минувшие выходные эти слухи только подогрело, а тут еще выезд в Стамбул к «Галатасараю» — последний визит на берега Босфора шесть лет назад завершился для «Реала» со счетом 0:3.
Хозяева ожидаемо бодро начали, но мадридцев подтащил жестко критикуемый в последнее время Куртуа, дважды отразивший опасные удары Андоне. А потом забил Кроос, проводивший свой 100-й матч в Лиге чемпионов. Немцу ассистировал Азар — еще один объект критики. После этого «Реал» отодвинул игру от ворот и вполне мог победить крупнее. 14 ударов в створ ворот — это рекорд дня, больше нет ни у кого. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, присутствовавший на трибунах, наверняка порадовался.
В другом матче группы «ПСЖ» ожидаемо победил на выезде «Брюгге». Икарди забил за парижан в четвертом матче подряд, но главным героем вечера стал Мбаппе. Француз вышел на поле на 52-й минуте и за отведенное время успел не только забить три гола, но и ассистировать Икарди. И между делом побить рекорд Месси: теперь Мбаппе — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов, кто добрался до отметки в 15 мячей. Он сделал это в возрасте 20 лет и 306 дней, аргентинец — когда ему был 21 год и 289 дней.
Группа В
«Олимпиакос П» — «Бавария» — 2:3 (1:1)
Голы:
«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» — 5:0 (3:0)
Голы: Кейн, 9 (1:0). Сон Хын Мин, 16 (2:0). Сон Хын Мин, 44 (3:0). Ламела, 57 (4:0). Кейн, 72 (5:0).
Выезд в Грецию для «Баварии» получился очень тяжелым. Сначала
«Тоттенхэм» после всех неудач и огорчений этого сезона оторвался на «Црвене Звезде». Год назад «шпоры» начинали Лигу чемпионов с двух поражений подряд в группе с «Барселоной» и «Интером», но затем дошли до финала. Похоже, сейчас история повторяется — ни сербы, ни «Олимпиакос» серьезными конкурентами в борьбе за выход в
Группа С
«Шахтер» — «Динамо З» — 2:2 (1:1)
Голы: Коноплянка, 16 (1:0). Ольмо, 25 (1:1). Оршич, 60, с пенальти (1:2). Додо, 75 (2:2).
«Манчестер Сити» — «Аталанта» — 5:1 (2:1)
Голы: Малиновский, 28, с пенальти (0:1). Агуэро, 34 (1:1). Агуэро, 38, с пенальти (2:1). Стерлинг, 58 (3:1). Стерлинг, 64 (4:1). Стерлинг, 69 (5:1).
Если бы существовал приз за самый глупый фол дня, то его бы совершенно точно получил вратарь «Шахтера» Пятов. В матче с загребским «Динамо» он во время подачи углового борцовским приемом завалил на землю стоявшего рядом с ним форварда хорватов Гавранчича. Сам голкипер был уверен, что ничего такого не делал, но рефери Матеу Лаос совершенно справедливо назначил пенальти, который реализвал Оршич.
В целом же команды устроили веселую перестрелку. У «Динамо» солировали все тот же Оршич (в трех матчах группового этапа у него «4+1» по системе «гол+пас») и каталонец Ольмо, организовавшие первый гол хорватов, и еще несколько опасных моментов, включая два попадания в штангу.
«Аталанта» сейчас — самая зрелищная и интересная команда в Италии и одна из
Группа D
«Атлетико» — «Байер» — 1:0 (0:0)
Гол: Мората, 78.
Форвард «Атлетико» Мората стал первым футболистом, кто забивал в Лиге чемпионов за оба мадридских клуба — и за «матрасников», и за «Реал». Его мяч принес победу команде Диего Симеоне в тяжелом матче с «Байером», где было минимум моментов. Мората откликнулся на навес с левого фланга бразильца Лоди, которого летом сватали в «Зенит».
А так «Байер» больше владел мячом (60 на 40), в два раза больше бил по воротам (12 против 6), чаще подавал угловые (7 против 2), но до хоть