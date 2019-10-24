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00:35 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» сыграла вничью с «Лиллем» в матче Лиги чемпионов. Черышев забил гол

ТАСС, 24 октября. Футболисты испанской «Валенсии» со счетом 1:1 сыграли вничью с французским «Лиллем» в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лилле.

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Источник: AFP 2019

В составе «Валенсии» гол забил российский полузащитник Денис Черышев (63-я минута), у «Лилля» отличился Нанитамо Иконе (90+5). На 84-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Валенсии» Муктар Диахаби. Забитый мяч стал первым для Черышева в Лиге чемпионов, всего в текущем сезоне он забил два гола в восьми матчах за «Валенсию».

В другом матче группы H, который прошел ранее в среду, английский «Челси» благодаря голу Миши Батшуайи одержал победу в гостях над голландским «Аяксом» (Амстердам) — 1:0. На 36-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол бывшего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, ныне играющего за «Аякс». «Валенсия» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка после трех матчей, лидирует «Аякс» (6 очков), вторым идет «Челси» (6 очков), замыкает таблицу «Лилль» (1). В следующем туре «Валенсия» и «Лилль» проведут матч в Испании, а «Челси» на домашнем поле встретится с «Аяксом», обе встречи пройдут 5 ноября.


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В матче группы Е английский «Ливерпуль» в гостях крупно переиграл бельгийский «Генк» (4:1), в параллельной игре группы итальянский «Наполи» на выезде оказался сильнее австрийского «Зальцбурга» (3:2). Футболист «Наполи» Дрис Мертенс забил 116-й гол в 292 матчах за «Наполи» во всех соревнованиях, обойдя по данному показателю аргентинца Диего Марадону, на счету которого 115 голов в 259 встречах, лидирует по этому показателю Марек Гамшик (121 гол в 520 играх). 19-летний норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Брёут Холанд, забивший два гола в матче, стал вторым футболистом моложе 20 лет в истории, которому удалось забить в трех первых матчах Лиги чемпионов, впервые это удалось французу Кариму Бензема, всего на счету Холанда теперь шесть забитых мячей в текущем розыгрыше турнира. В турнирной таблице группы E первое место занимает «Наполи» (7), вторым идет «Ливерпуль» (6), третьим — «Зальцбург» (3), четвертым — «Генк» (1).

Испанская «Барселона» на выезде обыграла чешскую «Славию» (2:1), голом в составе команды отметился Лионель Месси, забитый мяч стал для него первым в текущем розыгрыше. Месси стал первым в истории игроком, кто забивал не менее одного мяча в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд, также он повторил достижение португальца Криштиану Роналду и испанца Рауля, забив гол 33-й команде в турнире. В другом матче немецкая «Боруссия» (Дортмунд) уступила в гостях итальянскому «Интеру» (0:2). В турнирной таблице «Барселона» занимает первую строчку (7), затем идут «Интер» и «Боруссия» (обе — по 4), замыкает турнирную таблицу «Славия» (1).

В матче группы G немецкий «Лейпциг» на домашнем поле одержал волевую победу над российским «Зенитом» со счетом 2:1. В другом матче группы португальская «Бенфика» дома переиграла французский «Лион» с аналогичным счетом. В турнирной таблице группы G лидирует «Лейпциг» (6), далее идут «Зенит» (4), «Лион» (4) и «Бенфика».

Лилль
1:1
Первый тайм: 0:0
Валенсия
Футбол, Лига чемпионов, Группа H23.10.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole), 47488 зрителей
Главные тренеры
Кристоф ГальтьеАльберт Селадес
Голы
Жонатан Иконе(Бенжамен Андре)90+5′
Денис Черышев(Кевин Гамейро)63′
Составы команд
16Майк Меньян
13Яспер Силлессен
4Габриэл
90+8′
3Хауме Коста
6Жозе Фонти
5Габриэл Паулиста
17Зеки Челик
21′
12Муктар Диакаби
82′84′
29Домагой Брадарич
18Даниэль Васс
21Бенжамен Андре
10Даниэль Парехо
24Бубакари Сумаре
17Франсис Коклен
7Виктор Осимен
22Макси Гомес
90+3′
2Тиагу Джало
86′87′
6Жоффре Кондогбья
45′
14Жонатан Бамба
8Карлос Солер
12Юсуф Языджи
71′
9Кевин Гамейро
65′
9Лоик Реми
16Ли Кан Ин
11Луиз Араужу
42′65′
11Денис Черышев
87′
10Жонатан Иконе
24Эсекиэль Гарай
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)6
7Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
9Угловые4
23Фолы10
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДениз Айтекин(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лилль
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