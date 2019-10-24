«Валенсия» сыграла вничью с «Лиллем» в матче Лиги чемпионов. Черышев забил гол

Источник: AFP 2019

В составе «Валенсии» гол забил российский полузащитник Денис Черышев (63-я минута), у «Лилля» отличился Нанитамо Иконе (90+5). На 84-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Валенсии» Муктар Диахаби. Забитый мяч стал первым для Черышева в Лиге чемпионов, всего в текущем сезоне он забил два гола в восьми матчах за «Валенсию».

В другом матче группы H, который прошел ранее в среду, английский «Челси» благодаря голу Миши Батшуайи одержал победу в гостях над голландским «Аяксом» (Амстердам) — 1:0. На 36-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен гол бывшего полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса, ныне играющего за «Аякс». «Валенсия» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка после трех матчей, лидирует «Аякс» (6 очков), вторым идет «Челси» (6 очков), замыкает таблицу «Лилль» (1). В следующем туре «Валенсия» и «Лилль» проведут матч в Испании, а «Челси» на домашнем поле встретится с «Аяксом», обе встречи пройдут 5 ноября.



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В матче группы Е английский «Ливерпуль» в гостях крупно переиграл бельгийский «Генк» (4:1), в параллельной игре группы итальянский «Наполи» на выезде оказался сильнее австрийского «Зальцбурга» (3:2). Футболист «Наполи» Дрис Мертенс забил 116-й гол в 292 матчах за «Наполи» во всех соревнованиях, обойдя по данному показателю аргентинца Диего Марадону, на счету которого 115 голов в 259 встречах, лидирует по этому показателю Марек Гамшик (121 гол в 520 играх). 19-летний норвежский нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Брёут Холанд, забивший два гола в матче, стал вторым футболистом моложе 20 лет в истории, которому удалось забить в трех первых матчах Лиги чемпионов, впервые это удалось французу Кариму Бензема, всего на счету Холанда теперь шесть забитых мячей в текущем розыгрыше турнира. В турнирной таблице группы E первое место занимает «Наполи» (7), вторым идет «Ливерпуль» (6), третьим — «Зальцбург» (3), четвертым — «Генк» (1).

Испанская «Барселона» на выезде обыграла чешскую «Славию» (2:1), голом в составе команды отметился Лионель Месси, забитый мяч стал для него первым в текущем розыгрыше. Месси стал первым в истории игроком, кто забивал не менее одного мяча в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд, также он повторил достижение португальца Криштиану Роналду и испанца Рауля, забив гол 33-й команде в турнире. В другом матче немецкая «Боруссия» (Дортмунд) уступила в гостях итальянскому «Интеру» (0:2). В турнирной таблице «Барселона» занимает первую строчку (7), затем идут «Интер» и «Боруссия» (обе — по 4), замыкает турнирную таблицу «Славия» (1).