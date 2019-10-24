Синхронное проваливание: ЦСКА и «Краснодар» близки к фиаско в ЛЕ

Источник: Известия

В первых двух турах группового этапа Лиги Европы ЦСКА и «Краснодар» не набрали ни одного очка. Ситуация критическая, и сейчас наступает определяющий момент для обоих российских клубов. В четверг москвичам и кубанцам необходимо обыгрывать своих соперников, чтобы всерьез претендовать на выход в плей-офф еврокубка.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа H, 24.10.2019, 19:55 ЦСКА - Ференцварош -

ЦСКА — «Ференцварош»

Армейцы провалили старт группового этапа. Сначала в выездном матче они были разгромлены болгарским «Лудогорцем» (1:5). Самое странное, что после первого тайма ЦСКА вел в счете и пропустил все мячи во второй половине игры. Затем у армейцев был шанс реабилитироваться в домашней встрече с испанским «Эспаньолом», но и тут они потерпели поражение (0:2). Впереди у красно-синих еще одна игра в Москве, на этот раз против венгерского «Ференцвароша». У следующего оппонента ЦСКА в активе пока лишь одно очко.

— ЦСКА по уровню, конечно, выше своего соперника и должен брать три очка в этой встрече, — заявил «Известиям» отечественный тренер Сергей Силкин. — Но исход совершенно непредсказуем. У армейцев молодой коллектив, они прогрессируют, но не всегда стабильны. Венгры же по-спортивному очень злые и жесткие.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

Даже поражение от венгерского клуба не лишит ЦСКА шансов на выход в плей-офф, но любая потеря очков в оставшихся матчах серьезно осложнит армейцам борьбу за выход из группы. У «Лудогорца» уже шесть баллов, «Эспаньол» набрал четыре. Чтобы не оглядываться на конкурентов и не зависеть от исходов параллельных матчей, москвичам нужно побеждать в оставшихся четырех турах ЛЕ.

Конечно, еще реально всё исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всё в наших силах. Будем работать и стараться побеждать. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов

«Трабзонспор» — «Краснодар»

Ситуация «горожан» настолько похожа на «армейскую», что создается ощущение, будто команды соревнуются, кто выступит хуже. У «Краснодара» те же два поражения и те же 1:7 в графе забитых и пропущенных мячей. «Быки» были разбиты в Швейцарии «Базелем» (0:5), а затем проиграли дома испанскому «Хетафе» (1:2). Да и ситуация в группе у них такая же, как у москвичей. Шесть очков у «Хетафе», четыре — у «Базеля» и одно — у турецкого «Трабзонспора». Именно с последним «Краснодару» и предстоит сыграть в этом туре.

Футбол Лига Европы 2019/2020 Группа C, 24.10.2019, 22:00 Трабзонспор - Краснодар -

— Думаю, футболисты «Краснодара» понимают, что у них уже нет права на осечку, — поделился с «Известиями» бывший полузащитник «горожан» Максим Деменко. — Однако соперник у команды далеко не самый приятный. С «Трабзонспором» будет очень сложно. Но отступать уже просто некуда. Провал клуба на старте Лиги Европы можно связать в том числе и с неудачей в квалификации Лиги чемпионов. Вероятно, это сказалось на команде.

«Трабзонспор» в этом сезоне выглядит весьма уверенно. Он идет на втором месте в чемпионате Турции. При этом бордово-голубые во внутреннем первенстве проиграли лишь один матч из восьми.



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— «Трабзонспор» — сильная команда, которая на данный момент очень здорово выступает в чемпионате, — отметил в беседе с «Известиями» экс-форвард сборной Турции Хасан Кабзе. — Там хорошие отношения между игроками в коллективе. Думаю, именно из-за этого они выглядят так уверенно в сезоне. У «Трабзонспора» очень хорошо получаются контратаки. У команды отличный подбор футболистов впереди, которые могут изменить ход встречи. Я говорю о таких игроках, как Энтони Нвакаэме, Дэниэл Старридж, Александер Сёрлот, Калеб Экубан. На стороне турецкого клуба и фактор домашних стен. Уверен, это будет удивительная встреча для обеих команд.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий «Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

В отличие от «армейцев» «Краснодар» в этом туре ждет выездной матч. Играть в Турции — серьезное испытание практически для любой приезжей команды. Местные фанаты создают невероятную атмосферу поддержки своим игрокам и превращают 90 минут в настоящий ад для гостей. Любому оппоненту турецкого клуба приходится слышать оглушительный свист при каждом касании мяча на вражеской территории. Это станет серьезной проверкой для российского клуба.

Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас. Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждем очень тяжелую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернемся из Турции с хорошим результатом. Защитник «Краснодара» Урош Спайич