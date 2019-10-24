Синхронное проваливание: ЦСКА и «Краснодар» близки к фиаско в ЛЕ
Чтобы избежать вылета из еврокубков, российским клубам необходимо выигрывать матчи в четверг.
Чтобы избежать вылета из еврокубков, российским клубам необходимо выигрывать матчи в четверг.
В первых двух турах группового этапа Лиги Европы ЦСКА и «Краснодар» не набрали ни одного очка. Ситуация критическая, и сейчас наступает определяющий момент для обоих российских клубов. В четверг москвичам и кубанцам необходимо обыгрывать своих соперников, чтобы всерьез претендовать на выход в
Армейцы провалили старт группового этапа. Сначала в выездном матче они были разгромлены болгарским «Лудогорцем» (1:5). Самое странное, что после первого тайма ЦСКА вел в счете и пропустил все мячи во второй половине игры. Затем у армейцев был шанс реабилитироваться в домашней встрече с испанским «Эспаньолом», но и тут они потерпели поражение (0:2). Впереди у
— ЦСКА по уровню, конечно, выше своего соперника и должен брать три очка в этой встрече, — заявил «Известиям» отечественный тренер Сергей Силкин. — Но исход совершенно непредсказуем. У армейцев молодой коллектив, они прогрессируют, но не всегда стабильны. Венгры же
Даже поражение от венгерского клуба не лишит ЦСКА шансов на выход в
Конечно, еще реально всё исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всё в наших силах. Будем работать и стараться побеждать.
Ситуация «горожан» настолько похожа на «армейскую», что создается ощущение, будто команды соревнуются, кто выступит хуже. У «Краснодара» те же два поражения и те же 1:7 в графе забитых и пропущенных мячей. «Быки» были разбиты в Швейцарии «Базелем» (0:5), а затем проиграли дома испанскому «Хетафе» (1:2). Да и ситуация в группе у них такая же, как у москвичей. Шесть очков у «Хетафе», четыре — у «Базеля» и одно — у турецкого «Трабзонспора». Именно с последним «Краснодару» и предстоит сыграть в этом туре.
— Думаю, футболисты «Краснодара» понимают, что у них уже нет права на осечку, — поделился с «Известиями» бывший полузащитник «горожан» Максим Деменко. — Однако соперник у команды далеко не самый приятный. С «Трабзонспором» будет очень сложно. Но отступать уже просто некуда. Провал клуба на старте Лиги Европы можно связать в том числе и с неудачей в квалификации Лиги чемпионов. Вероятно, это сказалось на команде.
«Трабзонспор» в этом сезоне выглядит весьма уверенно. Он идет на втором месте в чемпионате Турции. При этом
— «Трабзонспор» — сильная команда, которая на данный момент очень здорово выступает в чемпионате, — отметил в беседе с «Известиями»
В отличие от «армейцев» «Краснодар» в этом туре ждет выездной матч. Играть в Турции — серьезное испытание практически для любой приезжей команды. Местные фанаты создают невероятную атмосферу поддержки своим игрокам и превращают 90 минут в настоящий ад для гостей. Любому оппоненту турецкого клуба приходится слышать оглушительный свист при каждом касании мяча на вражеской территории. Это станет серьезной проверкой для российского клуба.
Матч против «Трабзонспора» очень важен для нас. Все знают, что в Турции никому не бывает легко играть против местных команд. Так что мы готовимся и ждем очень тяжелую встречу. Мы имеем уже два поражения на групповом этапе Лиги Европы, поэтому надеюсь, что вернемся из Турции с хорошим результатом.
С учетом всех проблем отечественных клубов в Лиге Европы весьма удивительным выглядят их успешные результаты во внутреннем первенстве. Несмотря на осечки в минувшем туре, «Краснодар» и ЦСКА продолжают сохранять позиции в группе лидеров и активно борются за призовые места РПЛ. После 13 туров «горожане» занимают третью строчку и отстают от лидирующего «Локомотива» всего на два очка. «Армейцы» на пятом месте, у них на один балл меньше, чем у «Краснодара». Не исключено, что и те и другие решили сосредоточиться на внутреннем первенстве. Ведь призовые за попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон гораздо выше, чем за попадание в